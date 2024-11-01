Bakan Yumaklı'dan Duyarlı Balıkçıya Teşekkür

Türkiye'de nesli tükenmekte olan Mersin balığının yetiştirilmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından Sinop sularına 11 bin Mersin balığı salınmıştı. 24 Kasım 2023'te salınan bu balıklardan biri, Ayancık'ta avlanmak için denize açılan balıkçı Nejat Demircan'ın ağlarına takıldı. Duyarlı balıkçı, ağa takılan mersin balığını tekrar denize bıraktı. O anlar kameralara yansırken, balıkçının videosunu izleyen Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından teşekkür mesajı paylaştı.

Yumaklı paylaşımında, "Sürdürülebilir balıkçılık anlayışımızla mavi sulara bıraktığımız binlerce Mersin balığından biri, balıkçı kardeşimizin ağına takılmış. Duyarlılığıyla balığı ait olduğu sulara geri bırakarak ekosistemi koruduğu için koca yürekli balıkçımıza teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Vira Haber