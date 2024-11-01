Türkiye’nin Milli Savaş Gemileri Avrupa Vitrinine Çıkıyor

Türk savunma sanayiinde yenilikçi ve milli sistemler geliştirerek, dünyanın dört bir yanında ihracat başarılarına imza atan STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş, milli imkanlarla geliştirdiği askeri denizcilik platformlarını Avrupa vitrinine çıkarıyor.

Dünyanın önde gelen deniz savunma fuarlarından Euronaval-2024, 4-7 Kasım tarihleri arasında Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenecek. Türk Deniz Kuvvetleri başta olmak üzere, Ukrayna, Pakistan ve Malezya Donanmaları için suüstü ve sualtı platformları inşa eden STM, 5 farklı deniz projesini Avrupa’da tanıtacak.

Türkiye'nin Gururu: İlk Milli Fırkateyn, Avrupa Sahnesinde Yerini Alıyor

STM’nin tasarımcısı ve ana yüklenicisi olduğu, Türkiye’nin ilk milli fırkateyn projesi MİLGEM İstif Sınıfı Fırkateyn (TCG İSTANBUL) STM standında sergilenecek. STM’nin ana alt yüklenici olarak görev aldığı, Türk Donanması’na bugüne kadar dört adet teslimi gerçekleştirilen ve ihracat başarıları yakalayan Türkiye’nin ilk milli korvet projesi MİLGEM Ada Sınıfı da, STM standında yerini alacak.

STM’nin kendi öz kaynakları ile başlattığı ve mukavim tekne test üretimini geride bırakan Türkiye’nin özel harekât ve hücum maksatlı ilk milli denizaltısı STM500 katılımcıların beğenisine sunulacak. Sürat-manevra gücü yüksek, satıhtan satıha güdümlü mermilerle hücum geliştirebilen milli hücumbot tasarımı STM MPAC ve STM’nin Türk Donanması ile Pakistan Donanması’nın envanterine kazandırdığı lojistik destek gemilerinden bir model de STM standında yerini alacak.

Hedef: Askeri Denizcilikte Avrupa’da Yeni İhracatlar Gerçekleştirmek

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Türkiye’nin dünyada kendi savaş gemisini tasarlayıp, üretebilen 10 ülkeden biri olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Türkiye’nin askeri gemi inşa sanayiindeki lider mühendislik firması olarak, bir taraftan Türk Deniz Kuvvetleri’ni milli ve modern platformlarla donatıyor, diğer taraftan edindiğimiz tecrübeyi dost kardeş ülke donanmaları ile paylaşarak ülke ekonomimize katkı sağlayacak ihracatlara imza atıyoruz. Mavi Vatan’da ve uluslararası sularda kendini başarıyla kanıtlayan özgün savaş gemilerimizle, Pakistan, Ukrayna ve Malezya’da ihracat başarılarına imza attık. Ukrayna Donanması için inşasına devam ettiğimiz Ukrayna Korvetleri ile Türkiye’nin Avrupa’ya ilk korvet ihracatını gerçekleştirdik. Avrupa’da askeri denizcilik alanında yeni ihracatlara kapı aralamak ve iş birliklerine imza atmak için Euronaval’da modern deniz platformlarımızı sergileyeceğiz. Esnek mühendislik çözümlerimiz, özgün tasarım ve teknolojik kabiliyetlerimizle ülkemizi dünya arenasında başarıyla temsil etmeye devam edeceğiz.”

Yer: Paris Nord Villepinte| STM Euronaval Stand No: K74

Tarih: 4-7 Kasım 2024

Vira Haber