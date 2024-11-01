Vali Aktaş, DTO Kocaeli Şubesi Meclisine Katıldı

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi’nin Ekim ayı 25. Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Vefa İbrahim Aracı yönetiminde şube Meclis Salonu’nda, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş’ın katılımıyla gerçekleştirildi. İstiklal Marşı’nın ardından toplantının açılış konuşmasını yapan Aracı, bir süredir tadilatta olan meclis salonunun yenilenmesi konusunda desteklerini sunan İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran başta olmak üzere katkı sağlayan herkese teşekkürlerini iletti.

Yoğun Katılım

Meclise; Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Körfez Belediyesi Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Burak Akartaş, KOÜ Karamürsel Denizcilik MYO Müdürü Öğr. Üyesi Dr. Muhammed Bamyacı, Kocaeli Müze Müdür Vekili Ebru İnal, Meclis Üyeleri, STK temsilcileri, eğitimciler, öğrenciler ile denizcilik paydaşları katıldı.

Yeni Meclis Salonu İçin Tamer Kıran’a Teşekkür

Meclisin açılış konuşmasını yapan İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, yeni meclis salonunun Kocaeli’ye ve denizcilik camiasına hayırlı olması temennilerinde bulunarak, “Başta İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Tamer Kıran ve Yönetim Kurulu Üyelerine destekleri için teşekkür ederiz. Böyle bir projeyi ilk sunduğumuz andan itibaren ilgilerini eksik etmediler. Emeği geçen diğer arkadaşlarımıza da çok teşekkür ederim. Şubemize yakışır bir salon yapıldığını düşünüyorum. Tekrardan hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

“Millet Olarak Birbirimize Daha Çok Sarılmalıyız”

Konuşmasına, Ankara’da meydana gelen terör saldırısını kınayarak devam eden Başkan Doğusel, “Türkiye Cumhuriyeti olarak gerek sınırlarımız gerekse de Ortadoğu kan gölü iken birlik beraberliğimizi üst seviyede tutmamız gereken günlerden geçmekteyiz. Ülkelerin istikrarsızlaştığı, sınırların değiştirilmesine dönük adımların atıldığı bu dönemde millet olarak birbirimize daha çok sarılmalıyız. Çünkü biliyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti, stratejik önemi nedeniyle her zaman emperyalizmin hedefinde olan bir ülke. 23 Ekim Çarşamba günü de Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu hava araçlarının tasarım, üretim ve modernizasyonunun yanı sıra ihracat faaliyetlerini yürüten, gözbebeği şirketimiz TUSAŞ’a yönelik terör saldırısı da emperyalizmin ve terörün kanlı yüzünü bizlere bir kere daha gösterdi. Bu alçak terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimize başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Türk milleti olarak tek yumruk halde teröre en güçlü karşılığı vereceğimize inancımız tamdır” ifadelerini kullandı.

“Cumhuriyetimizin 101. Kuruluş Yılı Kutlu Olsun”

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın önemine değinerek duydu ve düşüncelerini de aktaran Vedat Doğusel, Öte yandan içinden geçtiğimiz bu zor günlerde tarihimizin en önemli günlerinden birinin yıldönümünü buruk da olsa kutladık. Bilindiği gibi “Tek bir egemenlik var, o da milli egemenliktir. Ülkeyi yine ulusun kendi gücü kurtaracaktır” diyen Mustafa Kemal Atatürk, bundan 101 yıl önce, yani 29 Ekim 1923’te bu sözü dünyaya kabul ettirdi. 23 Nisan 1920’de milli egemenliği esas alarak kurulan Büyük Milet Meclisi, 29 Ekim 1923’te yönetim şeklini resmi olarak kayıtlara geçirdi. İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi olarak bizler de üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmekte, ülkemizin muasır medeniyetler çizgisine ulaşması için çabalamaktayız. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını, bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyor, Cumhuriyetimizin 101. kuruluş yıldönümünü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum” açıklamalarında bulundu.

“Üretimi Destekleyen Politikalara Ağırlık Vermeliyiz”

Küresel ekonomide yaşanan gelişmelere de değinen Doğusel, “Dünya ekonomisi ve sektörel gelişmelere bakacak olursak, dünya genelinde yaşanan jeopolitik riskler, küresel ekonomide yılın ikinci yarısından sonra gerileme eğilimin yaşanmasına neden olmaktadır. Ülkemizde de büyüme oranlarında yavaşlama hissedilirken zayıf rekabet gücü, ihracat sıkıntısı ve iç talep azalması sanayi üretimimizi derinden etkilemektedir. Bu kapsamda üretimi destekleyecek politikalara daha fazla ağırlık vermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Dünya denizcilik sektöründe filo sahipliğinde ülkemiz 2023 yılında 12. Sırada yer alırken bu yıl 2048 adet gemi ve 52 milyon DWT kapasite ile 11. Sıraya yükselmiştir. Bu ülkemiz denizcilik sektörü için önemli bir başarıdır” dedi.

Denizcilik Sektöründeki Gelişmelere Değindi

Denizcilik sektörüne yönelik gelişmelerden de bahseden Vedat Doğusel, “Yine denizcilik sektörümüzü ilgilendiren gelişmelerden bazılarından da bahsetmek istiyorum. Gemilerin Balast Suyu Yönetimi konusunda limanlarımıza uğrak yapan D-2 Standardını karşılamayan gemilere yönelik, ‘Uluslararası Balast Suyu Yönetimi Sertifikası’ uygulaması, diğer bir konu Piri Reis Üniversitesinde Merkez Odamız tarafında gerçekleştirilen çevresel sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm konusunu ele alan, ‘Denizcilikte Yeşil Dönüşüm Zirvesi’ toplantısının yapılmasıdır. Bunun dışında, bilindiği gibi üç tarafı denizlerle çevrili ülkemiz balık çeşitliliği ve popülasyonu bakımından dünyada parmakla gösterilen ülkelerden biri. Fakat artan nüfus ve sanayi ile birlikte başta İzmir olmak üzere bazı illerimizde çok yoğun balık ölümlerinin yaşandığına şahit oluyoruz. Özellikle yerel yönetimlerimizin Kocaeli ölçeğinde olduğu gibi gerek arıtma tesisleri gerekse de popülasyonun artmasına dönük hamleleri ivedilikle yapmalarını öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

“İlk 9 Ay İçerisinde En Çok İhracat Yine Derince’den”

Kocaeli Liman istatistikleri ile ilgili bilgiler veren Doğusel, “Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bu yılın ilk dokuz ayında ihracatımız 30 milyar 300 milyon dolar olurken, ithalatımızın ise 57 milyar 721 milyon dolara ulaştı. İlk dokuz ayda en çok ihracat yapan gümrük kapımız 14 milyar 149 milyon dolar ile Derince olurken, Derince’yi takip eden Dilovası’nda 6 milyar 710 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti. İthalatımızda ise Dilovası ve Derince gümrük kapılarımız zirvede yer aldı. Dilovası Gümrük Müdürlüğü’nde 17 milyar 139 milyon dolarlık ithalat gerçekleşirken, Derince Gümrük Müdürlüğü’nde ise 23 milyar 206 milyon dolarlık ithalat gerçekleşti. İlk dokuz ayda Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Müdürlüğü’nün tahsil ettiği vergi ise 349 milyar 877 milyon lira. 2024 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre ihracatta %13’lük artış, ithalatta ise %6’lık düşüş yaşandı” dedi.

“Kocaeli’ye 6 Bin 785 Gemi Uğradı”

Kocaeli gemi istatistiklerini dair verileri de paylaşan Başkan Doğusel, “2024 yılı ilk dokuz ayında Kocaeli’ye 2.027 adet Türk bayraklı gemi, 4.758 adet yabancı bayraklı gemi olmak üzere toplam 6.785 adet gemi uğramıştır. Türkiye’ye uğrayan gemilerin %14,6’sı Kocaeli ilimize aittir. Yüklemede 23 milyon 525 bin ton elleçlenirken, boşaltmada 39 milyon 492 bin ton yük elleçlenmiştir. Toplamda 63 milyon 17 bin ton elleçlenmiş ve Türkiye toplamında %15.8’lik pay alınmıştır. Konteyner elleçlemesinde, ilimiz toplam 1.724.758 TEU ile Türkiye genelinde 2. sıradadır” dedi.

Çırpan: “Çalışmalarınızda Başarılar Diliyorum”

Daha sonrasında kürsüye gelen Körfez Belediyesi Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan, “Dün, Körfez ilçemizde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 101. Yılı sebebiyle çok anlamlı etkinliklere imza atıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 101. yılının hayırlı olmasını, nice 101 yıllar kutlamamızı temenni ediyorum. Beni, meclis toplantısına davet eden sevgili İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanımız Vedat Doğusel ve ekibine de teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

“Devlet İle Sektör Arasında Köprüyüz”

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Burak Akartaş da meclis toplantısında konuşarak, “İlk olarak Ülkemizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutlamak istiyorum. Ahirete intikal etmiş şehitlerimizi saygıyla yad ediyor, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Deniz Ticaret Odası olarak, 9 şube 14 tane temsilcilik ile Türkiye’de deniz kıyısı olan her yerde bir fiil varlığımızı hissettirmeye çalışıyoruz. Denizcilik konusunda devlet ile sektör arasındaki köprüyüz. Türk denizciliği için elimizden gelen hizmeti vermeye çalışıyoruz. Tüm çabamız, denizciliğimizin en kısa sürede hak ettiği yerlere gelmesidir. Bunun haricinde yeni meclis salonumuz için emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz” dedi.

Vali Atkaş: “Cumhuriyet Bayramınızı Kutluyorum”

Meclis toplantısının son konuşmasını gerçekleştiren Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, “Öncelikle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Geçen hafta menfur bir saldırı sonucu kaybettiğimiz şehitlerimize ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını, gazilerimizi, şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Deniz kazalarında kaybettiğimiz gerek askeri; gerek sivil denizcilerimizi de rahmetle ve şükranla anıyorum” ifadelerine yer verdi.

“Kocaeli, Türkiye’nin Denizcilik Başkenti”

Kocaeli’nin denizciliğin başkenti olma konusunda emin adımlarla ilerlediğini ifade eden Aktaş, “Kocaeli gibi iki denizde de kıyısı olan bir şehirde yaşamanın yanında, denizcilik potansiyeli çok yüksek olduğu bir ilde çalışıyor olmanın da haklı gururunu ve onurunu yaşıyorum. Kocaeli ile ilgili yapılan çalışmalarda daha çok konuşulan kısım sanayi kenti, sanayinin başkenti şeklinde. Hak ettiği bir unvan, hak ettiği bir başlık Kocaeli için. Ancak Kocaeli, sanayiye ilaveten; tarımı, turizmi ile denizcilik kapasitesine sahip bir ilimiz. Biraz önce de başkanımızın ifade ettiği elleçleme rakamlarıyla olsun, Körfez’imize gelen gemilerin sayılarıyla olsun gerçekten Kocaeli, Türkiye’nin denizcilik başkenti” dedi.

“Çıtamızı Daha Yukarıya Çıkarmalıyız”

“Kocaeli’nin, deniz ve denizcilik şehri olduğu en ufak bir tereddüt götürmeyen gerçek” diyerek sözleri sürdüren Vali Aktaş, “Olta balıkçılığından en büyük tersanelere kadar. Gözbebeğimiz donanma komutanlığımız da burada, donanma tersanemiz de burada. Birçok stratejik tesis içerisinde bulunan bir Körfez, 36 limanı olan bir şehir. 15 yolcu iskelesi, 1 marinası, 8 tersanesi, balıkçı çekek yerleriyle tam bir denizcilik şehri ve denizcilik kenti. Öğrenci kapasitesiyle sektöre eleman yetiştiren bir şehir. Bu potansiyellerin hepsini topladığımızda Kocaeli tamamen bir deniz şehridir. Bu çerçevede de bunun gereklerini yapmak hem kamu olarak bizlerin birinci vazifesi, hem de sektörde bulunan siz değerli üyelerin görevi olarak düşünüyorum. Siz değerli üyelerle birlikte yapacağımız çalışmalarla denizcilikteki çıtamızı çok daha yukarıya çıkaracağımıza şüphemiz yok” dedi.

“Dto Kocaeli Şubemiz ile Bir Bağımız Oluştu”

Açıklamalarına devam eden Aktaş, “Kocaeli sahilleri gerek denizden elde edilen ürünler, gerek ticari anlamda yapılan ürünler, gerek ise Kandıra sahilimizde, turizm potansiyeli ile beraber aslında birçok şehirde olmayan birlikteliği de sağlamakta. Yazın Kandıra’da turizm potansiyelimiz 1 milyonu aşmakta. Yine aynı bölgedeki balıkçılık faaliyetleriyle de ülke ekonomisine önemli bir katkıda bulunan bir ilçemiz. Körfez’de de TÜPRAŞ, limanlar, donanma komutanlığımız ve diğer stratejik tesisler yer alıyor. Bunların hepsini üst üste koyduğumuz zaman Kocaeli denizcilik anlamında çok büyük potansiyeli barındırmakta. Göreve geldiğim günden beri İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubemiz ile bir bağımız oluştu. Gerek yönetim kurulu başkanımız, gerek meclis başkanımız ile denizcilik ile ilgili istişarelerde bulunuyoruz. Her zaman kapımızın ve gönlümüzün sizlere açık olduğunu belirtmek istiyorum. Yeni meclis salonunuzun da güzel kararlar alınmak üzere hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Sunum Yapıldı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi’nin Ekim ayı 25. Olağan Meclis Toplantısı, Kerte Shipping Firması’ndan Broker Uluç Kedmen’nin, ‘Navlun ve Gemi Alım Satım Piyasaları’, Kocaeli Müze Müdür Vekili Ebru İnal’ın, ‘Kerpe Sualtı Kazıları’ hakkındaki bilgilendirme sunumunun ardından, üyelerin sektörel görüş ve önerilerini aktarması ile sona erdi.

Vira Haber