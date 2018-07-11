Bakanlık Fethiye Körfezi'ni temizleyecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından "Özel Çevre Koruma Bölgesi" olarak belirlenen Fethiye Körfezi'nde deniz tabanının temizlenmesi için çalışmalar başlatıldı.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Fethiye Körfezi'nde deniz temizliğinin sağlanması ve deniz ulaşımının daha sağlıklı hale getirilmesi amacıyla hazırlanan "Fethiye Körfezi'ni Temizleme Projesi"nde ilk adım atıldı.

Bakanlık, 4 farklı noktada sondaj ve 15 farklı noktada ilk analiz çalışmalarını da tamamladı.

Sondaj çalışmaları körfez genelini kapsayacak şekilde gerçekleştirilirken, önümüzdeki dönemlerde son analiz çalışmaları da yapılarak, çamur miktarı ve boşaltım alanları belirlenecek.

Fethiye Körfezi'ni Temizleme Projesi'nin uygulama çalışmalarına yıl sonunda tamamlanacak fizibilite projesi sonucunda elde edilecek verilere göre başlanacak.

Bakanlıkça yaklaşık 7 kilometrelik alana sahip Fethiye İç Körfezi'nin güney kıyılarının bölgede bulunan drenaj kanalı deşarjı, doğu kıyılarının ise Murt Deresi'nden gelen girdiye bağlı katı madde birikimine maruz kaldığı belirlendi.

Kıyı çizgisine yakın yerlerde, liman bölgesinde ve körfezin batı kıyılarında erozyon etkisiyle katı madde biriktiği tespit edildi.

Göcek bölgesindeki su kalitesi izleniyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Özel Çevre Koruma Alanı olan Fethiye Göcek bölgesindeki su kalitesini izleme çalışmalarına devam ediyor.

Fethiye Körfezi kıyı ve deniz alanını, koruma kullanma dengesi içerisinde bütüncül bir anlayışla değerlendirilecek.

Körfez dibindeki çamurların temizlenmesinin yanı sıra çevrede yaşayan canlıların doğal ortamlarını iyileştirme çalışmaları da yapılacak.

Yapılan temizleme ve koruma çalışmaları sonucunda körfez çevresi canlıları, yaşamlarını devam ettirdikleri daha sağlıklı bir ekosisteme kavuşacak.

Temizlik kapsamında deniz alanında su kalitesi iyileştirilerek, deniz canlılarının popülasyonunun artırılması da hedefleniyor.

Vira Haber