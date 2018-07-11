Ukrayna gemilerine Rusya darbesi

Ukrayna Altyapı Bakanlığı basın servisinden yapılan açıklama, 29 Nisan’dan itibaren Rusya Özel Kuvvetleri Ukrayna limanlarına giden ya da onlardan çıkan gemilerinin asılsız denetimlerini arttırdığını bildirildi.

Açıklamada, “Gemilerdeki teftişler bir yada iki kere yapılıyor, bazı gemiler üç kere inceleniyor.” denildi.

29 Nisan-9 Temmuz tarihleri arasında Rusya’nın Azak Denizi’nde bulunan Ukrayna limanlarına ilerleyen 93 gemiyi incelemek için durdurulduğunu belirtilen açıklamada, “Gemilerin durdurulmasıyla ilgili tüm veriler Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’na iletiliyor.” diye kaydedildi.

Rus yönetiminin denetlemelerin sebebini açıklamaması bölgede gerginlik oluşturduğunu ve deniz ticaretinin engellendiğini belirten bakanlık, “Bu tür denetlemeler sonucunda gemiler birkaç gün kadar boşta kalıyor. Dolayısıyla gemi sahipleri gereksiz masraflara maruz kalıyor.” diye vurguladı.

Daha önce, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) sahil güvenliğinin Azak Denizi’nden Ukrayna’nın Mariupol limanına giden ve çıkan iki Türk gemisini alıkoyduğunu bildirilmişti.

Vira Haber