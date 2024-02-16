Bakanlıktan Batan Batuhan A Gemisi Hakkında Açıklama

Açıklama şu şekilde;

15.02.2024 Perşembe günü saat 06.32'de Bakanlığımız Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezimize uydu yardımlı arama kurtarma sisteminden (COSPAT-SARSAT) Batuhan A gemisine ait acil durum sinyali alınması üzerine ivedilikle tüm deniz ve hava arama kurtarma unsurlarına deniz olayı bildirilerek olay yerine sevk edilmiş, Türk Radyo vasıtası ile bölgedeki gemilere duyurular yapılmaya başlanmıştır.

Gemiye yapılan telsiz çağrılara cevap alınamaması üzerine, Liman Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden anılan geminin acentesinin 14.02.2024 tarihinde yapmış olduğu gemiye ait personel listesi beyanındaki tüm denizcilerimizin Gemi İnsanları Bilgi Sistemindeki mobil telefonlar ile temas kurulmaya çalışılmış, maalesef herhangi bir yanıt alınamamıştır.

Tekraren tüm arama kurtarma unsurlarına, geminin EPIRB cihazından alınan COSPAT SARSAT acil durum sinyalinin, geminin batmış olması nedeniyle otomatik olarak uydu sinyali göndermiş olabileceğinin kuvvetle muhtemel olduğu bilgisi verilerek, uydudan alınan gemi pozisyonuna ek olarak Ulusal Otomatik Tanımlama Sistemimizden alınan geminin son pozisyonu da paylaşılmıştır.

Yapılan çalışmalar neticesinde, sonar görüntüsü ile deniz yüzeyinin elli bir metre altında tespit edilen geminin, gece Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüzce ROV cihazı ile yapılan sörveyinde Batuhan A gemisi olduğu kesinleşmiştir. Bugün sabah saatlerinden itibaren söz konusu batığa dalış faaliyeti planlanmakta olup denize ve sahilde yaklaşık 500 personel, 10 deniz aracı ve iki hava unsuru ile arama kurtarma faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir.

Marmara Adası'ndan, 14.02.2024 tarihinde saat 20.30 sularında, liman kantar kayıtlarına göre 1156 ton Uluslararası Denizcilik Kati Dökme Yükler Kodu kapsamındaki toz halinde Dolomite madeni yüklü olarak kalkan ve Gemlik Limanına giden 100 deniz mili ile sınırlı limanlar arası seyir izni olan 1302 DWT kapasiteli gemideki, bir makine stajyeri ve usta gemici yeterliliğine sahip olarak gemide görev yapan gemi donatanı olmak üzere toplam 6 denizcimizin en kısa zamanda bulunması en önemli önceliğimizdir.

Denizcilik camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede kayıp denizcilerimize ulaşmak için tüm imkânlarımızla çalışıyoruz.