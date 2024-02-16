TÜRDEF Yönetim Kurulu Başkanı Arif Bostan; "Yük Alırken Gemi Hasar Almış Olabilir"

"Yük Alırken Gemi Hasar Almış Olabilir"

"BATUHAN A" adlı geminin yük alırken hasar almış olabileceği ihtimaline dikkat çeken Bostan, "Su alarak batan 'Batuhan-A" gemimiz 69 metrelik, Türk bayraklı, sahile yakın seyreden ve biz denizcilerin 'küçük' olarak tabir ettiğimiz bir gemidir. Marmara Adası'nda kalktığı için geminin yükünün mermer olduğunu düşünüyoruz. Geminin üretim tarihini bilmemekle beraber yaşlı bir gemi olduğunu düşünüyoruz." dedi.

"Bu Tür Gemiler Genelde Yaşlı Oluyor"

Bu tür kazaların metal yorgunluğundan kaynaklı olduğunu belirten Bostan, "Direkt olarak denetimsizlikten kaynaklı bir sorun olduğu söyleyemem ama bu tür gemilerde metal yorgunluğu ve yıpranma olabiliyor. Yaşından dolayı ve limanda yükleme sırasında hasar almış olabilir. Fark edilmeyince su almış ve batmıştır. Yükü olduğu için batışı da hızlı olmuştur." tahmininde bulundu.

Boğazlar Tehlikeli mi?

Boğazlarda lodosun ve ters akıntının tecrübesiz kaptanlara zorluk yaşattığını söyleyen Bostan, "Bu batışta boğazlardan kaynaklı bir durum olduğunu düşünmüyorum. Boğazlarımızdaki sıkıntı ise ters akıntı ve lodosun etkili olmasıdır. Bununla birlikte boğazları bilmeyen ve deneyimi olmayan kaptanların boğaz içinde daha da zorlu bir sürece giriyorlar. Küçük tonajlı bazı gemiler hiç geçemiyor hatta Gemi Trafik Hizmetleri izin vermiyor. Açık sularda sorun olmazken boğazlarda kısa süreli durmalar ve yol vermeler gerçekleşiyor. Sürekli dönüşler olduğunda ve akıntı meydana geldiğinde 'dümen dinlememe' olayı yaşanıyor. Dümen dinlememe olayını, akıntının etkisinde kalma, geminin akıntı gücünü yenememe olarak özetleyebiliriz." dedi.

"Çok Sıkı Denetimler Var"

"İstanbul Liman Başkanlığı'na bağlı Gemi Sörvey Kurulu, denetimini yapıyor." diyen Bostan, "Meydana gelen kazaların denetimsizlikten kaynaklığını genel olarak söyleyemem. Son dönemlerde Türk bayraklı gemilere çok sıkı denetim yapılıyor. Geminin yaşı ve gemi yükleme esnasında meydana gelen, fark edilmeyen hasar sonrası kazalar yaşanıyor. Gemilerde yaş sınırı yok. Bir geminin kondisyonu yettiği sürece yüzebilir. Bugünkü kazada 5-6 kuvvetinde bir hava var." diyerek kazanın denetimsizlikten kaynaklı olamayacağını söyledi.

"Yıpranma Hakkımızı İstiyoruz"

Kaptan Arif Bostan 2008 senesinde gemicilerin yıpranma haklarının kaldırıldığını ve bu durumdan rahatsız olduklarını belirterek şunları söyledi:

"Bizim yıpranma hakkımız vardı ve 2008 yılında kaldırıldı. Bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Kaptanların geride kalan ailesine en azından destek olunmalı. Bizim kazalarımız ölümle sonuçlanıyor. Doğayla mücadele ediyoruz. Yıpranma hakkımızı istiyoruz."

Kaynak: TGRT Haber