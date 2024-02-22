Bakırköy Sahilinde Bir Ceset Bulundu
Bakırköy sahilinde vatandaşlar tarafından bir ceset bulundu.
A+A-
Olay, saat 17.00 sıralarında Bakırköy Florya sahilinde meydana geldi. Sahilde bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, incelemenin ardından kimliği belirsiz kişinin cesedini Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı. Olaya ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı.
Vira Haber
Bu haber toplam 93 defa okunmuştur
Etiketler : Bakırköy Sahil, Bakırköy, Ceset
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.