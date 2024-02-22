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Fethiye’de 15 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Fethiye’de 15 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında lastik bot ile yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına geçmeye çalışan 15 düzensiz göçmen yakalandı.

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Fethiye ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi tarafından hareketli lastik bot durdurulmuş ve içerisindeki 6’sı çocuk 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Vira Haber 

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