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Bakırköy Sahilinde Fırtına

Bakırköy Sahilinde Fırtına

İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Bakırköy sahilinde dalgalar oluştu. Uyarılara rağmen bazı vatandaşların sahilde yürüyüş yaptıkları görüldü.

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Megakent İstanbul yeni haftaya fırtınayla başladı. Fırtına nedeniyle deniz seferlerinde aksama yaşanırken, Bakırköy Florya sahilinde oluşan dalgalar kameraya yansıdı. Dalgaların boyu zaman zaman yükselirken, kıyıda gezen vatandaşların uyarıları aldırmadan yürüyüş yaparak fotoğraf çektirdikleri görüldü.

Vira Haber 

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