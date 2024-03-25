Türk P&I Sigorta’nın Finansal Değerlendirme Notu Arttı

Fitch Ratings’in 19 Mart’ta yayınladığı açıklamaya göre, Türk P&I Sigorta’nın “Sigortacının Ulusal Finansal Gücü” skalasındaki notu A+, “Sigortacının Uluslararası Finansal Gücü” skalasındaki notu B+ olarak ilan edildi. Ayrıca not görünümü de durağandan pozitife çevrildi.

Türk P&I Sigorta, Fitch Ratings’in Sigortacının Ulusal Finansal Gücü skalasındaki notun A+ olarak açıklanmasının aynı zamanda Türk P&I’ın ulusal ve uluslararası deniz sigortacılığındaki konumunun, güçlü ve stratejik sermayedar yapısının, uluslararası seviyedeki reasürans korumasının ve artan pazar payı ile sektördeki etkisinin teyidi olduğunu bildirdi.

Fitch Ratings'in değerlendirmesine göre, Türk P&I’ın “Sigortacının Uluslararası Finansal Gücü” skalasındaki notu ise Türkiye’nin ülke notu ile sınırlandırıldı.

Türk P&I’dan yapılan açıklamada;

“Sigortacının Uluslararası Finansal Gücü skalasındaki notu B’den B+ seviyesine yükselmiştir. Açıklanan not artışı ve görünümün pozitif olarak teyit edilmesi, kurulduğu günden bu yana faaliyetlerini güçlü şekilde geliştiren ve büyümesini sürdüren Türk P&I’ın hem ülke çapında hem uluslararası denizcilik sigorta pazarında sağlam adımlarla ilerlediğinin ispatıdır” denildi.

Vira Haber