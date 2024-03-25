Sanmar, Bayonne Limanına Kompakt Liman Römorkörü Teslim Ediyor

Robert Allan Ltd'nin RAscal 1500 ASD dizaynı GÖKSU V, 14,95 m uzunluğunda, 8,30 m genişliğinde ve 3 m su çekimine sahip olup 16 ton çeki gücüne ve 10 knot hıza ulaşabilmektedir. Köprü üstünün altında bulunan tünel sayesinde gerektiğinde baş vinç ile kıçtan operasyon yapma kabiliyetine sahiptir.

Bayonne Limanı'na teslim edilmek üzere İstanbul Haydarpaşa limanından heavy-lift gemiye yüklenen GÖKSU V’in Nisan ayının ilk haftalarında yeni çalışacağı limana teslim edilmesi bekleniyor.

Sanmar Tersaneleri Ticaret Direktörü Rüçhan Çıvgın, “GÖKSU V, CCI Bayonne Pays Basque gibi müşterilerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak tasarlanmış bir römorkör serisinin parçasıdır. Kompakt ve sağlam olmasının yanı sıra iyi bir manevra kabiliyetine sahiptir. Geniş römorkör yelpazemizin bir kez daha bir müşterimizin özel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi bizi memnun ediyor.” dedi.

Vira Haber