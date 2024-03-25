Asyaport, Aylık Elleçlemede Türkiye Rekorunu Kırdı

Elleçlenen 206.088 TEU ile Asyaport, bu alanda bir önceki rekora göre çarpıcı bir başarı elde etti. Geçtiğimiz yıl 1033 konteyner gemisi ağırlayarak 24 milyon ton yük elleçlemesi gerçekleştiren Asyaport, 2024'e hızlı bir başlangıç yaparak Şubat ayında 29 günde 206 bin TEU'nun üzerinde elleçleme gerçekleştirerek Türkiye rekorunu kırdı.

KIZILDENİZ’DEKİ SALDIRILAR ASYAPORT LİMANINI ÖNE ÇIKARDI

Asyaport Limanı, son dönemde Kızıldeniz'de yaşanan durumun olumlu etkilerini görmeye başladı. Kuzey Avrupa'dan gelen yükler, Asyaport üzerinden Arap Körfezi ülkelerine aktarılıyor. Bu durum, Şubat ayında Asyaport'ta elleçlenen transit yüklerin yüzde 103 artmasına neden oldu ve rekorun elde edilmesinde temel sebeplerden biri olarak öne çıktı. Özellikle MSC'nin Uzakdoğu ve Orta Doğu yüklerini Mısır, İtalya, Yunanistan gibi ülkelerdeki aktarma limanlarından Asyaport'a yönlendirmesiyle birlikte, elleçleme hacminin önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.

2024 HEDEFİ 4 MİLYON TEU

Asyaport Limanı Planlama ve Teknik Hizmetler Müdürü Besim Dönmez, Asyaport personelinin yüksek performansına, çalışma gayretine ve makine ekipman gücüne inanan MSC'nin Asyaport'u en güvenilir limanlardan biri olarak tercih ettiğini belirtti. Dönmez, “Asyaport, bölgesel ekonomiye sağladığı katkıyı artırmak amacıyla sürekli olarak yeni stratejiler geliştirmekte ve teknolojiye yapılan yatırımlarla operasyonel verimliliği artırmaktadır. Liman, müşterilere etkin çözümler sunmaya devam etmektedir.

Asyaport'un hedefleri arasında bu yıl daha fazla yatırım, istihdam ve konteyner elleçlemesi yer almaktadır. 2024 yılı içerisinde tamamlanması planlanan liman genişletme projesiyle elleçleme kapasitesi 2,5 milyon TEU'dan 4 milyon TEU'ya çıkarılacak ve daha fazla rekor kırılması hedeflenmektedir. Daha fazla transit konteyner elleçlemesi, ülkeye daha fazla döviz geliri sağlayacak ve Asyaport, bu konuda motivasyonu yüksek bir şekilde çalışmalarını sürdürecektir” dedi.

ASYAPORT YATIRIMLARLA SÜREKLİ BÜYÜYOR

Asyaport Limanı, Şubat ayında gerçekleştirdiği yüksek elleçlemeyle Türkiye rekorunu kırdı. Kızıldeniz'deki durumun olumlu etkileri ve MSC'nin yönlendirmeleriyle Asyaport, transit yüklerin artışını sağladı ve başarılı bir performans sergiledi. Limanın sürekli yatırımlar yaparak operasyonel verimliliği artırma ve müşterilere etkin çözümler sunma hedefleri devam ediyor. Asyaport, gelecekte daha fazla rekor kırmayı ve ülkeye daha fazla döviz geliri sağlamayı hedefliyor.

Vira Haber