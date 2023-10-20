Bakteri Nedeniyle Boşaltılan Göçmen Gemisine Dönüşler Başladı

İngiltere İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bugünden itibaren göçmenlerin Portland Limanı'ndaki gemiye geri getirilmeye başlandığı belirtilerek, gemiye ilişkin tüm kontrollerin tamamlandığı ve hepsinin tatmin edici olduğu bildirildi.

Açıklamada, gemiye ilerleyen günlerde kademeli olarak daha fazla göçmenin yerleştirileceği belirtilerek, bunun, hükümetin pahalı otellerin kullanımını azaltma, vergi mükelleflerine daha uygun maliyetli ve sürdürülebilir alternatif konaklama seçenekleri sunma taahhüdünün parçası olduğu kaydedildi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, ilk etapta 21 düzensiz göçmen gemiye yeniden yerleştirildi.

Göçmenlerin gemiye gelişi iki kez ertelenmişti

İngiltere, ülkedeki yaklaşık 50 bin düzensiz göçmenin konaklaması için askeri tesislerdeki kullanılmayan binalar ile mavnalar üzerine inşa edilmiş yüzen yapılarda göçmenleri ağırlama kararı almıştı.

Ülkede otellerde ağırlanan göçmenlerin yüksek maliyet nedeniyle taşınması kararı alındığı açıklanırken, Bibby Stockholm gemisi de bu amaç doğrultusunda göçmenlerin yerleştirileceği ilk gemi olarak gündeme gelmişti.

Ülkenin güneyindeki Portland Limanı'nda demirli gemiye 39 kişiden oluşan ilk göçmen grubu 7 Ağustos'ta gelmeye başlamıştı.

İlk etapta 50 sığınmacının yerleştirilmesi planlanan gemi, 11 Ağustos'ta içme suyu sisteminde bulunan lejyonella bakterisi nedeniyle boşaltılmıştı.

Yangın güvenliği sorunları nedeniyle daha önce 2 kere göçmenlerin gelişi ertelenen, lejyonella nedeniyle iki ay boş kalan Bibby Stockholm gemisi 18-65 yaş arası erkek sığınmacıları ağırlayacak.

STK'ler, Bibby Stockholm'e "cezaevi gemisi" ismini taktı

Gemide konaklaması planlanan 500'e yakın göçmenin 18 ay içinde Bibby Stockholm'e getirilmesi hedeflenirken, 2 binden fazla düzensiz göçmenin ise Lincolnshire ve Essex bölgelerindeki iki hava üssündeki kullanılmayan binalara taşınması planlanıyor.

Ülkedeki göçmen yanlısı sivil toplum kuruluşları ve insan hakları örgütleri ise sığınmacıların gemilerde barındırılmasının "insanlık dışı" olduğunu savunarak, Bibby Stockholm'e "cezaevi gemisi" ismini taktı.

Vira Haber