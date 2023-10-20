Yolcu Gemisi "Costa Pacifica" İzmir Limana Yanaştı
İsrail-Filistin çatışması nedeniyle İsrail ziyaretini iptal edip İzmir'e yönelen kruvaziyerlerden İtalya bayraklı Costa Pacifica, limana demir attı.
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Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen 2 bin 650 yolcu, şehir merkezinin yanı sıra Bergama ve Efes antik kentleriyle Meryem Ana Evi'ni ziyaret için limandan ayrıldı.
Kruvaziyerin gece saatlerinde Rodos Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.
Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, 11 Ekim'de yaptığı açıklamada, İsrail limanlarına sefer düzenleyen iki kruvaziyer gemi işletmesinin İsrail-Filistin çatışması nedeniyle güzergahını değiştirdiğini, 12 geminin İzmir Limanı'na rezervasyon yaptırdığını bildirmişti.
Vira Haber
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Etiketler : Costa Pacifica, İzmir, İsrail, Filistin
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