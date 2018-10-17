Balast Suyu Arıtmasında Yerli Üretim Girişimi

Uluslararası Denizcilik Örgütü(IMO) tarafından hazırlanan "Uluslararası Gemilerin Balast Suları ve Sedimanlarının Kontrolü ve Yönetimi Sözleşmesi-2004" 13 Şubat 2004 tarihinde imzaya açılmış ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu birçok ülke tarafından imzalanmıştı. Sözleşme, 8 Eylül 2017 tarihi itibariyle dünya filosunu oluşturan toplam gros tonajın %35'i ve 30 ülke tarafından imzalanması şartını taşıdığı sebebiyle 8 Eylül 2018 tarihinde(12 ay sonra yürürlüğe girmesi kuralı ile), tüm dünyada devreye girdi.

Denize zararlı mikro organizmaların karışmasını önlemek için 2023 yılında IMO kuralları çerçevesinde uluslararası ticaret filolarının balast mekanizmalarını standartlar çerçevesinde yenilemesi gerekiyor.

“Blaasta yatırım yapmak gereklilik”

İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Salonu’nda gerçekleşen toplantıda Ömür Karataş, Xavier Deval ve Ahmet Bölük konuşmalar yaptı.

BİO SEA adına toplantıda konuşan Xavier Deval, balast suyu arıtma sistemlerinin teknik kabiliyetleri üzerine Türk denizcilik sektörü temsilcilerine bir sunum yaptı. Xavier Deval, “Balast suyu artıma sistemlerine yatırım yapmanın artık uluslararası ticaretin bir gerekliliği olduğunu ve denizciliğin sorumluluğu” olduğunu söyledi.

Toplantı sonrası DTO Plus’a konuşan Ortech Marine Genel Müdürü Ömür Karataş ise, “Dünya denizlerindeki mikroorganizmaların bir denizden diğer denize taşınırken ne kadar tehlikeli olduğunu fark eden IMO bunun taşınmasını yasakladı. Ne zaman ki gemiler artık kendi balast sularını temizleme zamanına eriştiği zaman. Bu duruma 2023 yılına kadar müsaade etti. 2023 yılında bu sistem zorunlu olacak. Biz de böyle bir sistemin Türkiye’de imalatını yapabilir miyiz diye BİO SEA firmasıyla bir anlaşma yaptık” dedi.

“Bu sistem yerli olarak üretilirse istihdam sağlar”

Seminerin düzenlenme amacının “Türk deniz ticaret filosunun teknolojik gelişimini sağlamak adına yerli üretimi yapabilmek” olduğunu söyleyen Ömür Karataş, “Dünyada var olan teknolojik üstünlükleri birinci elden alıp kendi ülkemizde yapabilmenin yollarını araştırıyoruz. Eğer kendi imkânlarımız ve kendi geliştirmelerimizle bu sistemleri yapabilirsek hem denizcilik sanayine, hem istihdam yapımıza büyük bir katkı sağlayacağımıza inanıyoruz” dedi.

Vira Haber