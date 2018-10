Kadın denizci adayları PRÜ’de buluştu

MENTORESS (Maritime Education Network to Orient and Retain Women for Efficient Seagoing Services)Projesi Erasmus+ Programı, Ana Eylem 2: Stratejik Ortaklıklar kapsamında Avrupa Komisyonunu temsilen hareket eden Ulusal Ajans (T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı) tarafından verilen hibe ile hayata geçirildi. Projenin amacı denizcilik sektöründeki tüm kadınların karşılaştıkları sorunları tam olarak tespit etmek ve kadınlara bu sorunların çözümüne yönelik beceriler kazandırmak.

Proje kapsamında üye ülkeler olan Romanya'dan "Mircea cel Batran" Deniz Harp Okulu, Polonya'dan Akademıa Marynarkı Wojennej ve Bulgaristan’dan"Nikola Yonkov Vaptsarov" Deniz Harp Okulunu temsilen Türkiye'ye gelen bayan öğrenciler Piri Reis Üniversitesinde bayan ve erkek öğrencilerin de katılımıyla 8-12 Ekim tarihleri arasında "Denizcilikte Farklılıkların Yönetimi" konulu eğitim aldı.

Piri Reis Üniversitesi kampüsünde gerçekleşen ve üniversitenin öğretim üyeleri tarafından verilen eğitim kapsamında katılımcılar denizcilikte farklılıkların yönetiminin önemi, etkin bir farklılıkların yönetimi politikasının eksikliğinden kaynaklanabilecek sorunlar ve bunlarla nasıl başa çıkılabileceği konusunda bilgilendirildiler. Katılımcılara, stresle başa çıkma yöntemleri, özgüven ve iletişimin önemi, cinsiyet ayrımcılığı ve taciz konularının kapsamı ve bu tür durumlarda neler yapılması gerektiği konularında da eğitim verildi.

Faaliyet kapsamında kısa bir İstanbul gezisi yapma fırsatı da bulan öğrenciler özellikle tarihi yarımadadan ve Türk misafirperverliğinden etkilendiklerini dile getirdiler.

Eğitim sonunda öğrencilere Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan tarafından katılım sertifikaları verildi.

Denizcilikte kadınların niceliğini ve etkinliğini arttırma, karşılaşabilecekleri sorunları önceden tespit ederek önlem alma konuları son yıllarda Dünya Denizcilik Örgütü (IMO)'nun üzerinde önemle durduğu konulardan biri haline geldi. Piri Reis Üniversitesinin bu konuda yaptığı öncü ve örnek çalışmalar sadece kadın denizciler değil tüm denizcilik camiası tarafından takdirle izleniyor.

Vira Haber