İTÜ Denizcilik Fakültesi 2023-2024 Mezunlarını Verdi

İTÜ Denizcilik Fakültesi 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı mezuniyet törenine İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran’ın yanı sıra T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nafiz Arıca, İTÜ KKTC Rektörü Prof. Dr. Murat Sarı, Tuzla Belediye Başkanı Avukat Eren Ali Bingöl, T.C. Dışişleri Bakanlığı Büyükelçisi Suat Hayri Aka, İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Arslan, İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra Alveroğlu Durucu, İTÜ Kimya-Metalürji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sebahattin Gürmen, İTÜ Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Ümit Karadoğan, KEGM Genel Müdürü Mustafa Bankaoğlu, KEGM Genel Müdür Yardımcısı Serhat Aytuğel, KKTC Türk Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürü Cemalettin Şevli, T.C. UAB Denizcilik Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz Taşçı, T.C. UAB Tersane ve Kıyı Yapılar Genel Müdür Yardımcısı Taner Keskin, Tuzla Bölge Liman Başkanı Ahmet Porsuk, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır, DEFAMED Yönetim Kurulu Başkanı R. Ufuk Teker, TMMOB Üyesi Feramuz Aşkın, GEMIMO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaşar Canca, DEFAV Yönetim Kurulu Başkanı Koray Karagöz, Piri Reis Denizcilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Çakır, TÜRKKAPDER Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akbulut, KIYEM KABAD Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Dede, Deniz Trafik Operatörleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Deniz, KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çendik, Gemi Broker Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Çendik ile sivil toplum kuruluşları ve denizcilik sektörü temsilcileri, akademisyenler ve veliler katıldı.

ÖZCAN ARSLAN: “FAKÜLTEMİZİ DENİZCİLİKTE DÖNÜŞÜMÜN MERKEZİ HALİNE GETİRDİK”

Törenin açılış konuşmasında İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Arslan, İTÜ Denizcilik Fakültesi’ni her alanda yukarılara taşımak için büyük gayretler sarf ettiklerini vurgulayarak İTÜ rektörlüğünün ve denizcilik camiasının destekleriyle fakültenin önümüzdeki yüzyılda da Türkiye’nin denizcilik alanındaki güç kaynağı olması için hem akademik hem altyapı anlamında önemli adımlar atıldığını belirtti: “Fakültemizi denizcilikte dönüşümün merkezi haline getirdik. Fakültemiz, geçtiğimiz yıl, öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı ile üniversite ortalamasının üzerine çıkarak üniversitenin önde gelen fakültelerinden biri oldu. Fakültemiz taban puanları her yıl yükselmeye devam ediyor, daha yüksek noktalara gelecek. Fakültede çok değerli uluslararası projeler ve akademik etkinlikler yapılıyor. Mayıs ayı içinde GEMİMO ile birlikte fakültemizde ‘Uluslararası Denizcilik Kongresi’ni gerçekleştirdik. Eylül ayında ise, Piri Reis Üniversitesi ile birlikte son derece prestijli bir konferans olan ‘International Maritime Lecturers Association (IMLA)’ konferansını düzenleyeceğiz. 985 mezunumuz Kaptan Tayfun Günerhan’ın katkıları ile ‘Tayfun Günerhan’ öğrenci sosyal binası tamamlandı. Son derece modern olan bu tesisi yeni eğitim döneminde öğrencilerimiz kullanmaya başlayacak. Geçen yıl ki mezuniyet töreninde kıymetli bağışçılarımız ile B Blok derslik binası için bağış protokolü imzalamıştı. Modern dersliklerin yer alacağı ‘B Blok Derslik binası’ hızla yükseliyor. En kısa zamanda tamamlanıp hizmete açılmış olacak. Köprüüstü, Makine, GMDSS ve Tanker simülatörlerimiz İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından yenilendi ve hizmete açıldı. Modern bir denizcilik müzesini fakültemize kazandırmak üzere Tuzla Belediyemiz ile çalışmalara devam ediyoruz.”

İSMAİL KOYUNCU: “İNSAN KAYNAĞI İHTİYACINI KARŞILAMANIN TEK YOLU NİTELİKLİ BİR AKADEMİK EĞİTİM”

İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ise Türkiye’nin en köklü denizcilik eğitim kurumu olan İTÜ Denizcilik Fakültesi’nin Türk denizciliğinin gelişimine katkı sağlayacak yeni mezunlar vermenin gururunu yaşadığını söyledi: “Genç denizcilerimizin eğitim aldıkları alanda iyi bir kariyer sürdüreceklerine inanıyor, şimdiden meslek hayatlarında başarılar diliyorum. İstanbul Teknik Üniversitesi olarak, denizcilik sahasında yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamanın tek yolunun nitelikli bir akademik eğitimden geçtiğinin farkındayız. Ülkemizin denizcilik eğitimi alanındaki hafızasını oluşturan İTÜ Denizcilik Fakültesi’nin, köklü bir geçmişin birikiminden beslenen, geniş bir gelecek ufkuna sahip olması bu farkındalığın bir sonucudur. Türk denizciliğine nitelikli insan gücü kazandırmak amacıyla ülkemizde kurulan en eski eğitim kurumu olarak; öğrencilerimizin, denizciliğin en yeni teknik imkânlarıyla buluşmasını, burada öğrendikleri bilgilerin teoride kalmaması ve uygulamalı olarak da pekiştirilmesini ve güncel teknolojilere dayanan simülasyon birimlerinde öğrenim imkânı bulmasını çok önemsiyor ve gereken tüm imkanları sunuyoruz.”

UFUK TEKER: “MEZUNLARIMIZ HER ZAMAN ÖNCÜ OLDULAR”

Törende konuşan İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği (DEFAMED) Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Teker de mezuniyet törenlerinin önemine değindi: “Burada gördüğünüz gençler 4 yıl önce denizcilik eğitimi almak üzere İTÜ Denizcilik Fakültesi’ne geldi. Ben de tam 36 yıl önce bu kampüse ilk defa gelmiştim. Bugün siz veliler haricinde etrafınızda birçok mezunumuz da bulunmaktadır. Bizim için mezuniyet törenleri kutsal ve önemlidir. Buradan genç pırıl pırıl denizcileri kardeşlerimizi denize mesleklerini icra etmeleri için uğurlamak bizler için çok önemli bir ritüeldir. Bembeyaz üniformaları içerisinde, boru trampet eşliğinde öğrencilerin kendi hazırladıkları mezuniyet töreni bizler için çok anlamlıdır. Sizler için de unutulmaz günlerinizden biri olacağına eminim. İTÜ Denizcilik Fakültesi eski ismi ile Yüksek Denizcilik Okulu bilinen kısaltması ile YDO mezunlarını biz Cumhuriyet tarihi, hatta daha öncesi olan 1913 yılından beri mezun veriyoruz. Mezunlarımız Türkiye Cumhuriyeti’nin denizcilik tarihinde her zaman en iyiler oldular, öncü oldular. Genç zabitler! Sizler işte böyle bir camianın mensupları olarak mezun oldunuz. Aramıza hoş geldiniz. Türk Bayrağını dünya denizlerinde gezdirirken rotanız Atatürk ilke ve inkılaplarından, memleket menfaatlerinden sapmasın. Pruvanız neta olsun. Allah hepinize selamet versin.”

ÜMRAN ÖZDEN: “TÜRK DENİZCİLİĞİNİN GÜCÜNÜ VE YETKİNLİĞİNİ TÜM DÜNYAYA GÖSTERİYORUZ”

Dönem birincisi Gemi Makineleri İşletme Mühendisi Ümran Özden ise “Kabotaj Bayramı’nda, ülkemizin denizcilik mirasını ve denizlerimizdeki egemenliğimizi kutladığımız bu özel günde, sizlere hitap etmekten büyük mutluluk duyuyorum” diyerek başladığı konuşmasını, şöyle sürdürdü: “Bizler Türk denizcileri olarak, sadece ülkemizin denizlerinde değil, dünya denizlerinde de Türk bayrağını gururla dalgalandırıyoruz. Ülkemizi uluslararası sularda en iyi şekilde temsil ediyor, Türk denizciliğinin gücünü ve yetkinliğini tüm dünyaya gösteriyoruz. Türk denizciliğinin tarihsel başarılarını ve uluslararası düzeydeki önemini yaşatmak ve geleceğe taşımak bizlerin en büyük görevidir. İTÜ Denizcilik Fakültesi mezunları olarak, bu dinamik alanda liderlik yapmaya ve yenilikler getirmeye hazırız. Zorluklarla mücadele edeceğiz ve fırsatları cesaretle kucaklayacağız. Bireysel yollarımıza çıkarken, edindiğimiz deneyimleri, kurduğumuz dostlukları ve değerlerimizi yanımızda taşıyacağız. Atamızın izinde, mükemmellik için çabalarken ülkemize katkılar sunup Türk denizciliğinin parlak geleceğini inşa ederken, bu büyük mirasın birer taşıyıcısı olmaktan gurur duyacağız.”

Tören sponsorları ARKAS Denizcilik ve Nakliyat A.Ş. adına Grup Başkan Yardımcısı Kaptan Ali İbrahim Kontaytekin, Beşiktaş Denizcilik A.Ş. adına İnsan Kaynakları Müdürü Kaptan Mustafa Altun, DFDS adına Personel Müdürü Kaptan Uğur Demir, Genel Denizcilik. Nakliyat A.Ş. adına Personel Müdürü Ayşe Karakoyun, Onn Shipping adına Managing Director Kaptan Mehmet Önen, YMN Tanker Deniz İşletmeciliği adına Teknik Enspektör Şevket Kaan Kırkağaçlı ve Zenith Gemi İşletmeciliği A.Ş. adına Genel Müdür Kaptan Hasan Enver Bilgi’ye teşekkür plaketleri İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç Dr. Pelin Bolat ve Dr. Öğr. Üyesi Muhsin Kadıoğlu tarafından takdim edildi.

Yapılan konuşmaların ardından mezun öğrencilere diplomaları takdim edildi. Mezuniyet sevincini şapkalarını havaya fırlatarak kutlayan yeni mezunlar, fakülte tarafından hazırlanan hatıra panosunun önünde aileleri ve arkadaşlarıyla fotoğraf çektirdiler.

Vira Haber