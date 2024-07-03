Sirena Marine Türkiye’nin En Büyük Yat İhracatçısı Olarak Büyümesini Sürdürüyor

Sirena Marine, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı Araştırması sonuçlarına göre, 2023’te önceki yıla göre 240 basamak birden atlayarak tüm sektörleri kapsayan listede 288. sıraya yerleşti. Sirena Marine, “Gemi, Yat ve Hizmetleri” kategorisinde 6. olurken, yat üreticileri arasında da 1. sırada yer alarak büyümesini sürdürdü. Orhangazi’de faaliyet gösteren Sirena Marine, Bursa genelinde de geçen yıla göre 8 basamak birden atlayarak en çok ihracat gerçekleştiren 11. şirket olmayı başardı.

Sirena Marine %100 yerli işçilikle ürettiği tekneleri, sunduğu kalite, yaratıcılık ve el işçiliği ile Amerika ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın önde gelen pazarlarına sunmaya devam ediyor. Üretiminin yaklaşık yüzde 80'ini ihraç eden Sirena Marine, 2023’te ihracatını önceki yıla göre dolar bazında yaklaşık %69 artırarak 98,9 Milyon Dolar’a yükseltti.

Sirena Marine, üretimini Bursa Orhangazi’de 150 dönümlük bir alana yayılmış entegre tesisinde, 1150 çalışan ile yürütüyor. Şirketin ayrıca Tuzla’da da bir üretim hangarı ve Yalova’da da yeni bir üretim tesisi yatırımı var. Yabancı rakipleri sadece montaj yaparken Sirena Marine, mobilyasından döşemesine her şeyi kendi tesislerinde entegre olarak yapıyor. Türk işçiliği ile dünyanın en iyi tasarımlarını bir araya getiriyor.

2024 için aldığı siparişleri şimdiden tamamlayarak üretim planlamasını dolduran Sirena Marine, bazı modellerinde 2025’i bile kapatmış durumda. Amerika pazarında çok güçlü olan şirket, Amerika’da kendi segmentinde ilk üç arasında yer alıyor. İspanya, İtalya ve Fransa gibi güçlü olduğu diğer pazarlardan sonra Avrupa’da bu yıl İngiltere pazarına da girmeyi hedefleyen Sirena Marine, Asya’da da Çin, Tayland ve Hong Kong gibi ülkeleri radarına almış bulunuyor.

Sirena Marine’in, dış tasarımını German Frers, iç tasarımını Cor D. Rover gibi sektörün çok önemli isimlerinin üstlendiği Sirena Yachts serisinde Sirena 58, Sirena 68, Sirena 78 ve Sirena 88 olmak üzere dört modeli bulunurken bu seriye bir süre önce Sirena 48’i de dahil etti. Kendi boyutlarındaki diğer rakiplerine göre benzersiz iç hacmi ile en cömert Sirena Yachts modellerinden biri olan Sirena 48, bugüne kadar 13’ü ABD’ye olmak üzere 27 adetten fazla sattı. Kısa bir süre önce duyurusu yapılan Sirena 48 Hibrit modelinin de Sirena Marine’in satışlarını ve ihracatını önemli orandan destekleyeceği öngörülüyor.

Vira Haber