Elazığ'da 39 Kiloluk Dev Fırat Turnası Yakalandı
Elazığ'da Keban baraj gölünde 1 buçuk metre uzunluğunda 39 kilo ağırlığında dev Fırat turnası yakalandı.
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Elazığ'da Keban baraj gölü etrafında kamp yapmaya giden 3 kişi, akşam saatlerinde göle açıldı. Murat Albayrak isimli vatandaşın attığı ağa 1 buçuk metre uzunluğunda 39 kilo ağırlığında Fırat turnası takıldı. Albayrak, arkadaşları ile birlikte balığı tekneye çekti. O anları kayda alan balıkçı, sezonun ilk balığını yakalamanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.
Vira Haber
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Etiketler : Elazığ, Fırat Turnası, Keban baraj gölü
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