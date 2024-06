Piri Reis Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni Yapıldı

Törene, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, PRÜ Mütevelli Heyet Başkanı ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, DTO Meclis Başkanı Başaran Bayrak, DTO yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile denizcilik sektörünün temsilcileri, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Üniversitenin tanıtım filmi gösterildi.

‘Bizler Onları Üniversite Eğitimlerinin Yanı Sıra İyi İnsan, İyi Vatandaş ve İyi Dünya Vatandaşı Olarak Da Yetiştirmeyi Hedefledik’

Piri Reis Üniversitesi Rektörü Nafiz Arıca, törende yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi. Konuşmasının başında Filistin'de yaşanan insanlık vahşetine dikkat çeken Arıca, İsrail'in savaş suçlarını kınadı ve saldırıların bir an önce durdurulması çağrısında bulundu.

"Maalesef her geçen gün İsrail işlediği savaş suçlarına bir yenisini daha eklemektedir. Tüm dünyanın gözleri önünde uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk ilkelerinin açık ihlali olan bu saldırıları ve şiddet eylemlerini lanetliyorum. Bir an önce durdurulması gerektiğini tüm dünyaya bir kez daha haykırıyorum."

Arıca, velilere teşekkür ederek mezun olan öğrencilerin hem mesleki hem de kişisel gelişimlerine vurgu yaptı. Öğrencilerin iyi insan, iyi vatandaş ve iyi dünya vatandaşı olarak yetiştirildiğini belirtti. Üniversitenin sunduğu eğitimin, öğrencileri vicdanlı, adil ve topluma faydalı bireyler olarak hazırladığını ifade etti.

"Değerli velilerimiz, bizlere emanet ettiğiniz evlatlarınızın mesleklerinin piri olarak mezun olduklarını görmenin gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Bizler onları üniversite eğitimlerinin yanı sıra iyi insan, iyi vatandaş ve iyi dünya vatandaşı olarak da yetiştirmeyi hedefledik. İyi insan diyorum, çünkü vicdanlı ve adil olacaklar, doğrudan şaşmayacaklar, hayırlı evlat olacaklar. İyi vatandaş diyorum, çünkü öncelikle ülkemize ve milletimize hizmet edecekler. İyi dünya vatandaşı diyorum, çünkü evrensel yetkinliklere sahip mesleğini dünyanın her yerinde yapabilecek ve insanlığa hizmet edecekler."

Mezuniyetin bir son değil, yeni başlangıçların ilk günü olduğunu vurgulayan Arıca, öğrencilere gelecekteki başarıları için önerilerde bulundu. 21. yüzyıl yetkinliklerine sahip, etik, yenilikçi ve lider bireyler olarak mezun olduklarını belirtti. Teknolojiyi yakından takip etmeleri ve kendilerini sürekli geliştirmeleri gerektiğini söyledi.

"Üniversitemizden mezun olmakla 21. yüzyıl yetkinliklerine sahip, etik, yenilikçi, lider bireyler olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin ve insanlığın refah ve mutluluğu için çalışacağınıza ve Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının sizlerin eseri olacağına yürekten inanıyorum."

Arıca, mezun öğrencilerin Piri Reis Üniversitesi bayrağını en yüksek yerlerde dalgalandıracaklarına inandığını dile getirdi ve onların üniversite kültürünü yaşatmalarını istedi. Öğrencilerin hayat boyu öğrenmeyi benimsemelerini ve bilimsel düşünceyi rehber edinmelerini tavsiye etti.

"Tek rehberiniz ilim olsun. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk'ün de ifade ettiği gibi, 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir' vizyonuyla her olaya, her probleme bilimsel yöntemlerle yaklaşın ve analitik düşünme yöntemini hayatınızın her alanında uygulayınız."

Konuşmasının sonuna gelirken Arıca, öğrencilere hayallerinden vazgeçmemeleri gerektiğini hatırlattı ve üniversitenin her zaman yanlarında olacağını belirtti. Öğrencilere başarı dileklerinde bulunarak, mezuniyetlerinin hayırlı olmasını diledi.

"Hedeflerinize ulaşma yolculuğunuzda Piri Reis Üniversitesi yuvası sizlere her zaman açık olacak ve sizlerin ömür boyu öğrencilerimiz olacağınızı hatırlatmak isterim. Hepinizi yürekten kutluyorum. Mezuniyetiniz hayırlı olsun. Artık halatlar mola deyip açık denizlere yelken açma vakti geldi. Denizleriniz sakin, pruvanız neta, yolunuz açık olsun. Allah selamet versin."

"Bugün Bir Kutlama, Sevinç ve Sevinçleri Paylaşma Günü"

Ardın kürsüye konuşmasını yapmak üzere Piri Reis Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran geldi. Konuşmasının başında öğrencileri, velileri ve akademisyenleri selamlayarak, bu anlamlı günde birlikte olmanın gururunu yaşadığını ifade etti. Üniversitenin 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni'ne hoş geldiniz diyerek sözlerine başladı:

"Bugün yine mutlu günlerimizden birini yaşıyoruz. Bin dört yüz yetmiş beş öğrencimizi mezun ederek onları hayatlarının yepyeni bir dönemine uğurluyoruz. Gerek mezunlarımız gerekse doğdukları günden bu yana sınırsız desteklerini evlatlarından esirgemeyen velilerimiz, uzun ve zorlu bir süreç sonrasında mutlu sona ulaştılar. Bugün bir kutlama, sevinç ve sevinçleri paylaşma günü. Hepinizi yürekten kutluyorum."

Üniversitenin on altı yaşına girdiğini belirten Kıran, bu sürenin üniversite için uzun sayılamayacak bir dönem olduğunu ancak geçen bu süreçte hedeflere doğru sağlam adımlarla ilerlemenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi:

"On altı yıl bir üniversite için uzun sayılamayacak bir süre. Ancak geçen bu süreçte hedeflerimize doğru sağlam adımlarla gitmenin büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Bunun meyvelerini aldığımızı görüyoruz. Üniversitemize olan ilgi her geçen yıl artıyor. Yeni mezunlarımızın da iş hayatlarında yazacakları başarı hikayeleriyle okulumuzu daha da yukarıya götüreceklerine inanıyorum."

Deniz Ticaret Odası ve Türk Deniz Eğitim Vakfı'na Teşekkür

Kıran, üniversitenin oluşmasında emeği geçenleri unutmamak gerektiğini belirterek, özellikle Deniz Ticaret Odası ve Türk Deniz Eğitim Vakfı'nın katkılarına dikkat çekti:

"Başta Deniz Ticaret Odası çatısı altında bir araya gelen, denizcilikte eğitimin önemini bilen ve varlıklarını eğitime tahsis eden büyüklerimiz, bugün bir mezuniyet törenini daha coşkuyla kutladığımız Piri Reis Üniversitesi'nin kurulmasına vesile oldular. Türk Deniz Eğitim Vakfı'nın kuruluş sürecinden başlayarak üniversitemizin bugün geldiği noktaya kadar geçen süreçte katkı ve emekleri geçen herkese şükranlarımı sunuyor, ahirete irtihal edenleri rahmet ve minnetle anıyorum."

Akademisyenlere teşekkür eden Kıran, öğrencilerin üzerindeki emeklerinin paha biçilemez olduğunu vurguladı. Mezunlara hitap ederek, çağın yeniliklerine uyum sağlamalarını ve bilgilerini sürekli güncellemelerini tavsiye etti:

"Bir yandan öğrencilerimize meslekleriyle ilgili gerekli bütün bilgi, donanım ve becerileri aktarırken, diğer yandan kendini ve insanı tanımayı, zor zamanda karar vermeyi, insanlarla iyi iletişim kurmayı öğretmek gibi kişisel kabiliyet ve becerileri de kazandırdılar. Sevgili gençler, karşımda pırıl pırıl parlayan gözlerinize bakınca söylemezsem olmaz bazı tavsiyelerim var. Öncelikle çağın yeniliklerine uyum sağlayın. Bilgilerinizi sürekli güncelleyin. Kariyerinizi daima bir adım öteye taşımanın gayreti içinde olun."

Türkiye'nin yeni yüzyılına adım attığı bu dönemde, mezunlara ülkeye sahip çıkmalarını ve Atatürk'ün gençlere olan güvenini hatırlatan Kıran, mezunların ülkeyi daha ileriye taşıyacağına inandığını belirtti:

"Ülkemize inanın ve sahip çıkın. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Bütün umudum gençliktedir' diyerek emanet ettiği bu ülkenin geleceğinin siz gençlerde olduğunu asla unutmayın. İnanıyorum ki sizler de umutları ve güveni asla boşa çıkarmayacak, ülkemizi her daim daha iyiye, daha ileriye taşımak için var gücünüzle çalışacaksınız."

Konuşmasını mezunlara başarı dilekleriyle tamamlayan Kıran, Piri Reis Üniversiteli olmanın gururunu her zaman taşımalarını istedi:

"Son olarak, Piri Reis Üniversiteli olmanın etiketini gururla her daim taşıyın. Okulumuzu hiçbir zaman unutmayın. Meslek hayatınız süresince göstereceğiniz başarıyla Piri Reis Üniversitemizi emsalleri arasında zirveye taşıyın. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri bir kez daha tebrik ediyor, hayatınızın bu yeni döneminde başarı, sağlık, huzur ve mutluluğun her daim yanınızda olmasını diliyorum. Yolunuz aydın, bahtınız açık, Allah her daim yar ve yardımcınız olsun."

Ardından kürsüye gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Konuşmasında hem bir bakan hem de bir veli olarak bulunmanın mutluluğunu paylaştı.

Kendisinin de bir veli olarak törene katıldığını ve oğlunun bugün mezun olduğunu belirterek şu sözleri söyledi:

"Ben de bugün aslında bir veli olarak aranızdayım. Tıpkı sizler gibi benim de oğlum bugün mezun olacak. İnşallah hepsinin bahtı açık olsun. Sizlere hepinize hayırlı olsun."

Eğitimin önemine ve sektörden alınan desteğin gerekliliğine vurgu yapan Tekin, sektörde ihtiyaç duyulan nitelikli personelin yetiştirilmesi için gösterilen çabaları anlattı:

"Şu an bulunduğum görev itibariyle en çok önemsediğim hususlardan bir tanesi eğitim konusunda sektörden, sahadan destek almak. Bunu gerçekten çok önemsiyorum. Sektörden paydaşlarla tematik hale getirmeye çaba sarf ettik. Bu anlamda sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli personeli yetiştirmek için çaba sarf ettik."

Tematik Üniversitelerin Önemi

Tematik üniversitelerin kurulması hayalini kurduklarını belirten Tekin, Piri Reis Üniversitesi'nin bu konuda örnek teşkil ettiğini söyledi:

"Bu mantıkla kurgulanan tematik bir üniversitemiz olur mu acaba diye hayal ediyorduk. Piri Reis Üniversitesi denizcilik teması üzerine odaklanan bir üniversite olmak kararlılığında. Bu kararlılıktan dolayı başkanımızın yönetimini, Deniz Ticaret Odası'nı ve sektör temsilcilerini özellikle tebrik ediyorum. Alkışlanacaksa onlar alkışlanmalı."

Mezun öğrencilere başarılar dileyen Tekin, velilere de çocuklarının geçiş döneminde anlayışlı olmaları konusunda çağrıda bulundu:

"Öğrenci arkadaşlarımız, gençlerimiz bir hafif bocalama dönemi yaşıyorlar. Bir abiniz olarak size mesleki anlamda danışmanlık yapmak, katkı vermek üzere her daim kapım açık olacak diyordum. Velilerimizden bir istirhamım var: Çocuklarımızın bu geçiş döneminde biraz daha anlayışlı olalım. Onların yapabilecekleri en iyi, en mutlu olacakları mesleği seçmeleri konusunda kendilerine biraz destek olalım."

Konuşmasını Piri Reis Üniversitesi'nin idarecilerine, akademisyenlerine ve Deniz Ticaret Odası'na teşekkür ederek tamamlayan Tekin, mezuniyet programının ülkeye hayırlı olmasını temenni etti:

"Ben tekrar hepinize, ülkemize, milletimize bu mezuniyet programının hayırlı olmasını temenni ediyorum. Piri Reis Üniversitesi rektörü, idarecileri, akademisyenleri ve Deniz Ticaret Odası'na bu güzel eğitim-öğretim ortamını oluşturdukları için teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, üniversitenin Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümünden mezun olan oğlu Ahmet Barbaros Tekin’e diplomasını, Tamer Kıran ve Rektör Prof. Dr. Nafiz Arıca ile birlikte verdi.

Meslek Yüksek Okulu, Lisans ve Lisansüstü öğrencilerine mezuniyet belgelerinin verilmesinin ardından öğrencilerin kep atmasıyla tören sona erdi.

