Gemi Brokerleri Derneği’nden Konişmento Eğitimi

Danışman Eğitimci Ahmet Aytoğan’ın verdiği Konişmento Eğitimi, sektör profesyonellerine hem tarihsel hem de pratik bilgiler sunarken, etkinliğe katılanlar ayrıca sanat dolu bir gece deneyimledi.

Kadıköy Sanatif Yaklaşımlar’da düzenlenen gece, Gemi Brokerleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda derneğin Eğitim Komitesi Başkanı Nevzat Sonay Üler’in sunumu ile başladı. Etkinlik, Ahmet Aytoğan’ın konişmentonun tarihsel ve pratik yolculuğunu anlattığı detaylı bir eğitim oturumuyla devam etti. Denizcilik sektöründe 40 yılı aşkın deneyime sahip Aytoğan, konişmentonun sektördeki önemini, gelişimini ve uygulama alanlarını katılımcılara aktardı.

Eğitim sonrasında ise Piyanist Eren Aydoğan, büyüleyici bir piyano dinletisiyle davetlilere unutulmaz anlar yaşatırken, katılımcılar Ahmet Aytoğan’ın özel koleksiyonundan oluşan “Konişmentonun Tarihsel Yolculuğu” sergisini gezme fırsatı buldu.

Sergi, katılımcılara denizcilik tarihiyle sanatın birleştiği bir atmosfer sunarken, dernek üyeleri ve sektör temsilcilerinin yoğun ilgisi eşliğinde, katılımcılar konişmentonun tarihsel yolculuğu sergisinin ve piyano dinletisinin tadını çıkardı.

Vira Haber