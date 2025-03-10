İLKFER Grup’tan Kalibrasyon ve Kalite Semineri
İLKFER Grup ve UNİKAL iş birliğiyle düzenlenecek olan “Kalibrasyonun Önemi” başlıklı seminer, 25 Mart 2025 Salı günü saat 10.30’da gerçekleştirilecek.
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Pendik/İstanbul’daki etkinlikte, kalibrasyon süreçlerinin neden önemli olduğu ve kalite üzerindeki etkileri detaylı bir şekilde ele alınacak. Seminer kapsamında şu konular işlenecek:
• Kalibrasyon Nedir?
• Kalibrasyon Neden Gereklidir?
• Bir Kalibrasyon Sertifikası Nasıl Olmalıdır?
• Doğru ve Yanlış Sertifikaların Ayrımı Nasıl Yapılır?
• Kalibrasyon-Kalite İlişkisi
Katılım sağlamak isteyenlerin [email protected] adresine e-posta ile bildirimde bulunmaları gerekiyor.
Detaylı bilgi almak isteyenler, +90 216 593 27 40 veya +90 543 642 88 92 numaralarından da iletişime geçebilirler.
Yer: Güzelyalı Mah. Gümüşsu Sok. No: 5 Pendik/İstanbul
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Etiketler : İLKFER Grup, UNİKAL, Seminer, Kalibrasyon Semineri
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