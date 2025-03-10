İLKFER Grup’tan Kalibrasyon ve Kalite Semineri

Pendik/İstanbul’daki etkinlikte, kalibrasyon süreçlerinin neden önemli olduğu ve kalite üzerindeki etkileri detaylı bir şekilde ele alınacak. Seminer kapsamında şu konular işlenecek:

• Kalibrasyon Nedir?

• Kalibrasyon Neden Gereklidir?

• Bir Kalibrasyon Sertifikası Nasıl Olmalıdır?

• Doğru ve Yanlış Sertifikaların Ayrımı Nasıl Yapılır?

• Kalibrasyon-Kalite İlişkisi

Katılım sağlamak isteyenlerin [email protected] adresine e-posta ile bildirimde bulunmaları gerekiyor.

Detaylı bilgi almak isteyenler, +90 216 593 27 40 veya +90 543 642 88 92 numaralarından da iletişime geçebilirler.

Yer: Güzelyalı Mah. Gümüşsu Sok. No: 5 Pendik/İstanbul

