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İLKFER Grup’tan Kalibrasyon ve Kalite Semineri

İLKFER Grup’tan Kalibrasyon ve Kalite Semineri

İLKFER Grup ve UNİKAL iş birliğiyle düzenlenecek olan “Kalibrasyonun Önemi” başlıklı seminer, 25 Mart 2025 Salı günü saat 10.30’da gerçekleştirilecek.

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Pendik/İstanbul’daki etkinlikte, kalibrasyon süreçlerinin neden önemli olduğu ve kalite üzerindeki etkileri detaylı bir şekilde ele alınacak. Seminer kapsamında şu konular işlenecek:
    •    Kalibrasyon Nedir?
    •    Kalibrasyon Neden Gereklidir?
    •    Bir Kalibrasyon Sertifikası Nasıl Olmalıdır?
    •    Doğru ve Yanlış Sertifikaların Ayrımı Nasıl Yapılır?
    •    Kalibrasyon-Kalite İlişkisi

Katılım sağlamak isteyenlerin [email protected] adresine e-posta ile bildirimde bulunmaları gerekiyor.

Detaylı bilgi almak isteyenler, +90 216 593 27 40 veya +90 543 642 88 92 numaralarından da iletişime geçebilirler.

Yer: Güzelyalı Mah. Gümüşsu Sok. No: 5 Pendik/İstanbul
 

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