Nautical Institute Türkiye Ofisi’nden KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesine Ziyaret

Türkiye ofislerinin açılışından sonra ilk ziyaretlerini KTÜ’ye yaptıklarını ayrıca belirten Sayın Dağgeçen, öğrencilerle bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. NI’nin denizcilik sektörüne katkılarını ve küresel ağlarını daha yakından tanıtma fırsatı bulduklarını ifade etti.

NI Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi bölüm Arş. Gör. Burak Vardar’ın da yer aldığı söyleşide enstitünün kuruluş süreci, genel yapısı ve küresel faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Sunum kapsamında ayrıca offshore gemilerinde mürettebat dağılımı, Türkiye’nin mevcut offshore filosu ve sektördeki büyüme potansiyeli ele alındı. Offshore gemilerinin dünya genelindeki önemi vurgulanarak, bu gemilerde çalışma süreçleri, gereken mesleki yeterlilikler ve alınması gereken eğitimler ile sertifikalar hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. Türk denizcilerin offshore sektöründeki artan rolü ve sektördeki gelişmeler de önemli başlıklar arasında yer aldı.

İnteraktif bir şekilde ilerleyen etkinlik boyunca öğrenciler merak ettikleri sorulara yanıt bulma fırsatı yakaladılar. Programın sonunda konuklara günün anısına plaket takdim edildi. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Muhammet Boran, öğrencilerimize sundukları ufuk açıcı bilgiler ve kariyer olanaklarının yanı sıra eğitime yaptıkları katkılardan ötürü Nautical Institute yetkililerine teşekkür etti.

Vira Haber