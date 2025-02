DEHUKAM Tarafından Akdeniz’de İklim İçin Gençlik Odaklı Büyük Adımlar Atılıyor

DEHUKAM koordinatörlüğünde ve Türkiye Ulusal Ajansının destekleriyle yürütülen "Climate Change Awareness in the Mediterranean from Youth Perspective" isimli Erasmus+ KA220-YOU projesinin açılış toplantısı, 24-26 Şubat 2025 tarihlerinde Ankara'da DEHUKAM ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantının ilk gününde proje koordinatörü ve ortak kuruluşlar tarafından kendi kurumlarına dair tanıtımlar yapılarak projeye ilişkin genel bir perspektif sunuldu. DEHUKAM tarafından koordine edilen projede, Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü (Türkiye), International Federation for Sustainable Development and the Fight against Poverty in the Mediterranean-Black Sea (FISPMED, İtalya), Priority Actions Programme Regional Activity Centre (PAP/RAC, Hırvatistan) ve Universidad Abat Oliba CEU (İspanya) ortak kuruluşlar olarak yer aldı.

Toplantıda, Erasmus+ KA220-YOU projelerine dair genel bilgilendirme yapılarak katılımcıların program hakkında daha derinlemesine bilgi edinmeleri sağlandı. Proje yönetim süreçleri ve çalışma paketleri detaylı bir şekilde ele alınırken, ortaklar arasındaki iş birliği prensipleri ile proje kapsamında üstlenilen görev ve sorumluluklar netleştirildi. Bu süreçlerin sonunda, bir "Ortaklık Anlaşması" hazırlanarak taraflarca imza altına alındı.

Akdeniz bölgesinde iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmayı ve gençlerin sürece aktif katılımını sağlamayı amaçlayan proje kapsamında, akademik araştırmalar, saha çalışmaları ve interaktif eğitim programlarının yürütülmesi planlanıyor. Erasmus+ programı çerçevesinde desteklenen projenin 30 ay süreceği ve Avrupa Birliği'nin gençlik alanındaki stratejik hedeflerine yönelik önemli çıktılar sunmayı amaçladığı belirtildi.

DEHUKAM Müdürü Dr. Mustafa Başkara tarafından, projenin ilerleyen süreçte düzenlenecek toplantı ve etkinliklerle daha geniş kitlelere ulaşmasının hedeflendiği ifade edilirken, bu tür faaliyetlerin gençlerin iklim değişikliğini anlamaları ve süreçlerde aktif rol almaları açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

