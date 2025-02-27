41 Bin Deniz Sever Kara Fuarında Buluştu

Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bekiroğlu, “Her yıl gelişerek, daha fazla yerli üreticiye alan açarak Bosphorus Boat Show'u dünyanın en prestijli denizcilik fuarlarından biri haline getirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Karada düzenlenen dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük fuarı Bosphorus Boat Show, 15-22 Şubat tarihleri arasında düzenlendi. YATED Fuarcılık A.Ş. organizasyonu, ED Fuarcılık’ın stratejik partnerliği ile hayata geçirilen fuar, denizcilik sektörünün 2025 yılındaki en büyük buluşması olarak kayıtlara geçti. 41 bine yakın ziyaretçinin ağırlandığı Bosphorus Boat Show Kara Fuarı'nda; 200'den fazla firma, 500'den fazla marka ve 300'den fazla tekne yer aldı. Motoryatlardan katamaranlara, yelkenlilerden balıkçı teknelerine, deniz motorlarından şişme botlara ve aynı zamanda tüm tekne ekipmanlarına kadar 1500'den fazla ürün çeşidi fuarda görücüye çıkarken, sergilenen teknelerin yüzde 50’sinin yerli üreticiler tarafından üretildiği ifade edildi. Her bütçeye uygun tekne ve yatların sergilendiği fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bekiroğlu; “Önümüzdeki yıldan itibaren fuarımızı daha da büyütmeyi amaçlıyoruz. Bu çerçevede, İstanbul Fuar Merkezi (İFM) yönetimi ile 8 salon üzerinden uygun koşullarda 5 yıllık bir anlaşma sağladık. Önümüzdeki yıllarda fuar katılımcı firmalarına daha avantajlı fiyatlar sunarak, YATED olarak elde ettiğimiz gelirleri sektörümüzün gelişimi için kullanmaya devam edeceğiz. Bunun yanısıra fuarımızda denizcilik sektöründe faaliyet gösteren dernekler ve denizcilik meslek liselerine stant alanlarını ücretsiz tahsis ederek fuarımızda yer almalarını ve kendi tanıtımlarını yapmalarını sağladık. Fuarda 11 etkinliğe imza atarak denizcilik kültürünün oluşmasına katkıda bulunduk. Yat ve tekne endüstrisi alanında faaliyet gösteren tanınmış yabancı medya kuruluşlarının temsilcilerini ağırlayarak, Fuarımızın ve başta yerli üreticilerimiz olmak üzere sektörümüzün diğer firmalarının tanıtımına katkı sağladık.” dedi. Kara fuarlarının bugüne kadar daha çok ithalatçı firmaların ağırlığında gerçekleştiğini vurgulayan Murat Bekiroğlu, “Ancak, bu yıl yerli üreticilerin fuardaki payı belirgin şekilde arttı. Yapacağımız organizasyonlarla yerli üretim teknelerimizi uluslararası arenada tanıtmaya devam edeceğiz. Yerli firmalarımızın küresel pazarda daha görünür hale gelmesi için tüm desteğimizi vereceğiz. Her yıl gelişerek ve daha fazla yerli üreticiye alan açarak Bosphorus Boat Show'u dünyanın en prestijli denizcilik fuarlarından biri haline getirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Vira Haber