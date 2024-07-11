KTÜ DUİM’ Den 25. Yıl Mezuniyet Töreni: Denizcilik Sektörü 75 Denizci Daha Kazandı

Yoğun katılımla gerçekleşen mezuniyet töreni programına Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemil RAKICI, Denizcilik Genel Müdürü ve aynı zamanda bölüm mezunu Sn. Ünal BAYLAN, KTÜ DUİM Mezunlar Derneği Ykb. Sn. Sevinç KÖRÜKLÜ, GEMİMO Ykb. Sn. Yaşar CANCA, Türkiye Denizcilik Federasyonu Ykb. Sn. Arif BOSTAN, TÜRKKAPDER Ykb. Sn. Zafer AKBULUT, Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği Trabzon Temsilcisi Sn. Turan İZMİRLİ, Trabzon Deniz Komutanı Dz. Alb. İbrahim Hakkı ER, Trabzon Bölge Liman Başkanı Sn. Ahmet Turgay OKUR, Trabzon Liman İşletme Müdürü Sn. Mustafa SULA, Adamar Denizcilik temsilcileri Sn. Nihat KARABİBER ve Sn. Mevlüt ORAL, Ankachart temsilcisi Sn. Şinasi ONUR, Arkas Denizcilik temsilcisi Sn. Ferit GÖKDENİZ, Beşiktaş Denizcilik temsilcisi Sn. Adil Kâmil ÖZKAN, BEYKİM Denizcilik temsilcileri Sn. Serdar GÜR ve Sn. Mikail ŞEN, Blue Fin Crewing temsilcisi Sn. Saygın SUNER, DFDS Denizcilik temsilcisi Sn. Uğur DEMİR, Genel Denizcilik temsilcileri Sn. Ayşe KARAKOYUN ve Sn. Aykut SARAL, Kıran Denizcilik temsilcileri Sn. Yaşar BİBER ve Sn. Tolga KÜÇÜKCERAN, Kuzey Sigorta temsilcisi Sn. Hakan ŞAHBAZ, Lucent Denizcilik temsilcileri Sn. Gökhan Bağış ve Sn. Tolga Çakır, Onn-shipping temsilcisi Sn. Sinan Cangül, Scot Tanker temsilcisi Sn. Kaan GÜLER, SPARK Gemi İşletmeciliği temsilcisi Sn. İbrahim ÖRNEKOĞLU, Susesea Denizcilik temsilcileri Sn. Yunus Ensar AKSU ve Sn. Murat Sakaoğlu, YMN Tanker temsilcileri Sn. Menduh AYDIN ve Sn. Muhsin DEMİR, Zenith Gemi İşletmeciliği temsilcisi Sn. Pınar CURNAL LÖK, Yasa Tanker temsilcisi Sn. Kadir ÖZKAN, Fakülte Dekanı Prof. Dr. ALİ MUZAFFER FEYZİOĞLU, Dekan yardımcıları, akademik personeller ve mezun öğrenciler katılım sağladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından protokol konuşmalarıyla başlayan tören, fakülte birincisinin mezun öğrenciler adına konuşması, öğrencilerin flama değişimi, mezunlara diplomalarının verilmesi, dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesi, mezuniyete katılan tüm sektör temsilcilerine, kurum ve kuruluşlara plaket takdimi, mezuniyet kütüğüne birincilik plakartının çakılması ile tamamlandı.