Ukrayna Bandıralı Römorkör ve Vinç Platformu Trabzon Açıklarında Görüntülendi

Yaklaşık 2 ay önce Ukrayna'dan Trabzon Limanına bayrak değişimi için gelerek demir atan Ukrayna bandıralı römorkör ve vinç platformu, gerekli prosedürler tamamladıktan sonra Trabzon Limanından ayrılarak dönüş yoluna geçti.

Ukrayna bandıralı römorkör ve vinç platformu görüntüsüyle vatandaşların dikkatini çekerken vinç platformunun bir Türk iş adamı tarafından satın alındığı ve bayrak değişimi için Trabzon Limanına getirildiği öğrenildi.

Vira Haber