Yalıkavak Marina'ya Oy Verin, Türkiye'nin Gururunu Zirveye Taşıyın

Dünya yatçılık sektörünün en prestijli kurumlarından biri olan İngiltere merkezli The Yacht Harbour Association (TYHA), Yalıkavak Marina'yı daha önce beş kez ödüllendirdi. Yalıkavak Marina, 2018-2019 ve 2022-2023 yıllarında "En İyi Süper Yat Marinası", 2020-2021 yıllarında "En İyi Uluslararası Marina" ve "Temiz Marina" ödüllerini kazandı. Ayrıca, Türkiye'nin ilk ve tek “5 Altın Çıpa Platin” derecesine sahip marinası olarak tanınıyor.

Marina sektörü mükemmelliğini ve sürdürülebilirliğini teşvik eden bu uluslararası oylamada her kategori için bir kazanan belirleniyor. Son günler hızla yaklaşıyor, oylarınızla Yalıkavak Marina'nın bu başarıyı sürdürmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Oy vermek için tıklayın: https://www.tyha.co.uk/marina-awards#form

Vira Haber