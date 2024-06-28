Piri Reis Üniversitesi, ISO 50001 Belgesini Aldı

Her 5 yılda bir gözden geçirilen ve ihtiyaçlar doğrultusunda revize edilen bu standart, enerji tüketimi ve maliyetlerinin azaltılmasında yol gösterici bir rol üstleniyor.

Uluslararası düzeyde geçerli olan ISO 50001 standardı, kuruluşların enerji yönetimini geliştirmelerine ve üretkenliklerini artırmalarına yardımcı oluyor. Piri Reis Üniversitesi'nin bu belgeyi alması, enerji yönetimi konusundaki kararlılığını ve sürdürülebilirlik hedeflerini gözler önüne seriyor.

Vira Haber