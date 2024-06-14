Gelecek Çiçek Açsın Projesi İlk Mezunlarını Verdi

4 ay boyunca uzmanlardan Yanmar’ın ana iş alanları olan kara, deniz ve sahada eğitimler alan 30 öğrenci, Urla’da gerçekleşen törende eğitimlerini başarıyla tamamlamanın heyecanını aileleriyle birlikte yaşadı.

Birleşmiş Milletler’in Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni ilk imzalayan kuruluş unvanını taşıyan Alternatif Yaşam Derneği (AYDER) ile “Sakura – Gelecek Çiçek Açsın” projesini hayata geçiren Yanmar Turkey, bu kapsamda İzmir’deki 30 ortaokul öğrencisine Mart-Nisan-Mayıs-Haziran ayları boyunca çeşitli alanlarda gelişimlerini desteklemek adına eğitimler verdi. “Gelecek Çiçek Açsın” mottosu ile gerçekleşen eğitimlerde öğrenciler, uzman eğitmenler tarafından sahada tarımsal üretim, toprakla tanışma başta olmak üzere iletişim, sunum teknikleri, öğrenmeyi öğrenme, drama, müzik, çevre bilinci ve yüzme gibi birçok konuda dersler aldı. Yine proje kapsamında öğrenciler Mayıs ayının ikinci haftasında Yanmar Turkey’in İzmir Torbalı’da bulunan Traktör Üretim Tesisinde traktör üretimini yerinde gözlemleme fırsatı buldu.

Aldıkları eğitimler öğrencilerin ufuklarını genişletti

Uzmanlar ve öğrenciler için beraber öğrenerek gelişmeyi destekleyen eğitim döneminin ardından Sakura - Gelecek Çiçek Açsın projesine katılan yaşları 12 ila 15 arasında değişen 30 öğrenci için AYDER’in Urla’daki merkez kampüsünde 8 Haziran’da bir mezuniyet ve sertifika töreni düzenlendi. Eğitimlere katılan tüm öğrencilerin aileleriyle birlikte yer aldığı törene Yanmar Turkey ekibi ve proje gönüllüleri katılırken, AYDER yetkilileri de hazır bulundu. Törende sahneye çıkan öğrenciler, aldıkları eğitimlerin kendilerine sağladığı katkılardan bahsederek bu projede yer aldıkları için büyük bir mutluluk duyduklarını söylediler.

Projemizi inşa ederken HANASAKA’dan ilham aldık

Öğrencilerin tarım ve toprak eğitimlerinin yanı sıra kişisel gelişimini artıracak geniş bir programa tabi tutulduğunu kaydeden Yanmar Turkey Kıdemli Pazarlama İletişimi Uzmanı ve Sakura Gelecek Çiçek Açsın Proje Yöneticisi Emine Akgün Akkan, amaçlarının Yanmar’ın çalışma alanları olan kara, deniz ve şehir alanlarında öğrencilere eğitimler vererek gelişimlerine katkıda bulunmak olduğunu söyledi. Öte yandan Yanmar’ın insanlığa ve çevreye faydalı olma anlamını taşıyan HANASAKA Felsefesini, dünyada faaliyet yürüttüğü tüm ülkelerde, sosyal sorumluluk projeleriyle de topluma fayda sağlayan işler ortaya koyduğunu aktaran Akkan, şu ifadeleri kullandı:

“Bugüne dek 30 başarılı ortaokul öğrencisi; tarımsal üretim, toprakla tanışma, sunum teknikleri, öğrenmeyi öğrenme, etkili iletişim, yüzme, bisiklete binme, dans gibi pek çok alanda eğitim ve etkinliğe katıldı. Bu projeyi gerçekleştirmeye bizleri iten en önemli güç ise kurum kültürümüz olan HANASAKA Felsefemizdi. HANA Japoncada “çiçek”, SAKA ise “açmak” demek. Yani kurum felsefemizin temelinde “çiçek açmak” yatıyor. Buradaki çiçek açmak; öncelikle insanın kendisine fayda sağlaması ardından da çevresine ve beraberinde topluma fayda sağlamasını ifade ediyor. Bizler de projemizin ismini HANASAKA Felsefemizden ilham alarak oluşturduk ve SAKURA – Gelecek Çiçek Açsın projesi böyle doğdu. Bu kapsamda öğrencilerin sunum becerilerinden tarım eğitimlerine, yüzmeden oryantiring’e pek çok alanda deneyim kazandıkları için Yanmar Turkey olarak çok mutluyuz. Projeyi hayata geçirmemizde büyük emekleri olan tüm paydaşlarımız çok teşekkür ederiz.”

AYDER, ÇYDD ve EÇEV güçlerini birleştirdi

2002 yılından beri dezavantajlı bireylerin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik etkinlik, eğitim ve faaliyetlere imza attıklarını ifade eden AYDER Kurucusu Ercan Tutal, “Yanmar Turkey’in desteği ile gerçekleştirdiğimiz proje; yeni nesiller yetiştirerek toplum için daha iyi bir gelecek sunmayı hedefliyor. Projeyi gerçekleştirirken Birleşmiş Milletler tarafından oluşturulan Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin; nitelikli eğitim, eşitsizliklerin azaltılması, sağlıklı yaşam, temiz su ve denizler ile ilgili hedeflerini içeren maddeleri referans aldık. 4 ay boyunca Yanmar Turkey’in de çalışma alanları olan kara, deniz ve şehir alanlarında 30 başarılı ortaokul öğrencisi çeşitli etkinliklerle deneyim kazandı ve eğitim aldı. 30 öğrencinin etkinliğe dahil olması için çok değerli iki kurum olan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ve Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV) iş birliği yaptık” dedi.

Öğrenciler doyasıya mezuniyet coşkusu yaşadı

Konuşmaların ardından Sakura – Gelecek Çiçek Açsın projesi kapsamında Mart-Haziran ayları arasında eğitimler alan Geleceğin Yetenekleri mezuniyet sertifika belgeleri ile armağanlarını Yanmar Turkey ve AYDER yöneticilerinden aldı. Sakura – Gelecek Çiçek Açsın projesinin mezuniyet töreni dans gösterileri ve katılımcıların bir arada eğlendikleri etkinlikler eşliğinde son buldu.