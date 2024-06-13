İzmir Körfezinde Plankton Patlaması

“Plankton” türü organizmaların aşırı üremesi ve Körfez’in bazı noktalarında denizin renginin değişmesiyle ilgili açıklamada bulunan İZSU Genel Müdürlüğü, “Planktonların deniz kirliliği ile bir ilgisi bulunmamaktadır” dedi.

İzmir’de son günlerde artan hava sıcaklıkları Körfez’de farklı türlerdeki mikroorganizmaların ani patlamalarına sebebiyet verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü ise konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “İZSU Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Körfez Şube Müdürlüğü tarafından körfezde meydana gelen renk değişimleri izlenmektedir. Hava sıcaklığındaki ani artışlar deniz suyu yüzey sıcaklığını da arttırmakta, bu durum farklı türlerdeki mikroorganizmaların patlamalarına sebep olmakta. makro ve mikro alg patlamaları şeklinde deniz yüzeyinde suyun rengini değiştirerek kırmızı, sarı, beyaz ya da yeşil renkli tabakalar oluşturmaktadır. Yaşanan durum İzmir Körfezi gibi sığ ve su sirkülasyonunun az olduğu, dalga ve rüzgar etkisinin az görüldüğü bölgelerde, yüksek hava sıcaklıklarına bağlı olarak dönemsel dalgalanmalar şeklinde görülebilmektedir. İZSU Genel Müdürlüğü, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ve TÜBİTAK MAM uzmanları ile plankton türlerinden numuneler alarak gerekli incelemeleri yapmaktadır. Görülen planktonların deniz kirliliği ile bir ilgisi bulunmamaktadır.”

Vira Haber