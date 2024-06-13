Kuşadası’nda 17 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde lastik bot içerisindeki 17 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı yakalandı.
A+A-
Aydın ili Kuşadası ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (TCSG-7) tarafından tespit edilen hareketli fiber karinalı lastik bot durdurularak, içerisindeki 17 düzensiz göçmen (beraberinde 1 çocuk) ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderilirken, göçmen kaçakçısı şüphelisi hakkında adli işlem başlatıldı.
Vira Haber
Bu haber toplam 75 defa okunmuştur
Etiketler : Kuşadası, Düzensiz Göçmen, Aydın
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.