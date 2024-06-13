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Kuşadası’nda 17 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kuşadası’nda 17 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde lastik bot içerisindeki 17 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı yakalandı.

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Aydın ili Kuşadası ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (TCSG-7) tarafından tespit edilen hareketli fiber karinalı lastik bot durdurularak, içerisindeki 17 düzensiz göçmen (beraberinde 1 çocuk) ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderilirken, göçmen kaçakçısı şüphelisi hakkında adli işlem başlatıldı.

Vira Haber 

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