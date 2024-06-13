İMEAK DTO Haziran Ayı Meclis Toplantısına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Konuk Oldu

İMEAK DTO Meclis Başkanı Başaran Bayrak başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu konuk oldu. Toplantıya, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nafiz Arıca katıldı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran yaptığı konuşmada ekonomiyi değerlendirirken, taşların giderek yerine oturmaya başladığına şahit olduklarını belirtti. Yılın birinci çeyreğinde ekonominin %5.7 büyüdüğünün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandığını hatırlatan Tamer Kıran, tahminlere yakın gelen bu büyüme rakamının kompozisyonuna bakıldığında sanayi üretiminin %4,9 büyüme ile ortalamaya yaklaştığının, hizmet sektörünün de önceki çeyreklere yakın yüzde 4-5 civarı büyüdüğünün görüldüğünü kaydetti.

Yerel seçimlerin ardından ülkeye sermaye girişinin artmaya başladığının net bir şekilde izlendiğini kaydeden Tamer Kıran, son iki ayda portföy yatırımlarında çok güçlü giriş gerçekleştiğini, vatandaşların da ağırlıklı olarak döviz bozup getirisi yüksek TL yatırım araçlarına yönelmesinin, Türk lirasında aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam ettiğini belirtti. Tamer Kıran, son iki ayda Merkez Bankası rezervlerinin 40 milyar dolar üzerinde artış gösterdiğini kaydetti.

Son gelen enflasyon rakamları ile yıllık enflasyonun da %75 seviyesini geçtiğini ancak Haziran ayından itibaren ve özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında enflasyonda sert düşüşler görüleceğini belirten Tamer Kıran, yılsonu enflasyonun Merkez Bankası’nın tahminleri doğrultusunda %38’ler civarında gerçekleşmesini temenni ettiklerini söyledi.

Küresel ekonomiye bakıldığında, büyüme sinyallerinin yavaş yavaş geldiğini, enflasyonda iniş eğiliminin de sürdüğünün görüldüğünü belirten Tamer Kıran, bununla birlikte, jeopolitik risklerin yüksek seviyede varlığını korumasının, bu eğilimi tersine döndürme potansiyelini de barındırdığına dikkat çekti.

Gerek enflasyonda inişin zayıf olması gerek politik risklerin ABD Merkez Bankası Fed’in faiz indirimi konusunda çok aceleci olmayacağına dair sinyalleri arttırmış durumda olduğunu kaydeden Tamer Kıran, bu durumun, küresel finansal piyasalarda emtia fiyatlarındaki artışı frenlerken hisse senedi piyasalarının artışını da durdurmuş göründüğünü ifade etti.

Euro Bölgesi’nin enflasyon inişinde daha başarılı olması, buna karşın büyümede daha zayıf olmasının Euro Bölgesi’ndeki faiz indirimlerini başlattığını belirten Tamer Kıran, bunun yanında, Avrupa parlamento seçimlerinde yabancı karşıtı aşırı uçtaki partilerin beklenenden güçlü yükselişinin Avrupa siyasetine ilişkin belirsizlikleri arttırmış göründüğüne dikkat çekti.

Küresel deniz ticaretinin yılın ilk dört ayında güçlü bir büyüme sergilemesiyle dikkat çekerken, Ocak-Nisan döneminde yıllık bazda %3,6 artış gösterdiğini kaydeden Tamer Kıran, bu artışta konteyner ticaretindeki %8,2’lik ve kuru dökme yük ticaretindeki %4,6’lık artışların etkili olduğunu söyledi. Tamer Kıran, küresel deniz ticaretinin, 2024 yılında %2,4 oranında artarak 12,6 milyar tona ulaşmasının beklendiğini sözlerine ekledi.

Deniz Şehitleri Anıtı İçin Yer Talebi

Türk denizciliğinin çatı kuruluşu İMEAK Deniz Ticaret Odası ile yalnızca ülkemizin değil, dünyanın en önemli metropollerinden olan İstanbul’un Büyükşehir Belediyesi arasında işbirliği ve iletişimin artmasının çok önemli olduğunu değerlendirdiklerini belirten Tamer Kıran, kısa bir süre önce bugün Mecliste konuk ettikleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na bir ziyaret gerçekleştirdiklerini, ziyaret vesilesiyle denizcilik sektörünün Büyükşehir Belediyesi ile ilgili konularını bir dosya halinde sunduklarını hatırlattı.

Sektörün önemli konularını dile getiren Tamer Kıran, deniz şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak ve Türk denizciliğinin dönüm noktası olan Kabotaj ve Denizcilik Bayramı gibi önemli günlerde tören düzenlenmesi amacıyla bir sosyal sorumluluk projesi olarak gördükleri ve bedeli tamamen Oda tarafından karşılanarak yapılması “Deniz Şehitleri Anıtı” için yer tahsis talebini tekrarladı.

Denizci Millet, Denizci Ülke Fikir ve Proje Yarışması Sonuçlandı

Oda tarafından üçüncüsü düzenlenen Denizci Millet, Denizci Ülke Fikir ve Proje Yarışmasının tamamlandığını, dereceye girenlerin belirlendiğini bildiren Tamer Kıran, derece alan projelere ödüllerin, 2 Temmuz’da Tersane İstanbul’da düzenlenecek 3. Türkiye Denizcilik Zirvesi’nde takdim edileceğini duyurdu.

Yunanistan’da düzenlenen Posidonia Uluslararası Denizcilik Fuarı’na Odamızdan bir heyetle iştirak ettiklerini belirten Tamer Kıran, fuar vesilesiyle gerçekleştirdikleri ziyaretler hakkında bilgi verdi.

Türkiye’nin bu yıl, fuara en fazla katılım sağlayan ülkeler arasında 2. sırada yer aldığına dikkat çeken Tamer Kıran, önümüzdeki yıl 18-21 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek, Odamızın "Exposhipping" isim hakkı ile desteklediği tek denizcilik ve gemi inşa fuarı olan Expomaritt Exposhipping’e de üyelerimizin aynı ilgiyi göstermesini beklediklerini bildirdi.

Haziran ayında kutlanacak Kurban Bayramı, Babalar Günü ve 25 Haziran Dünya Denizciler Günü vesilesiyle kutlama dileklerini dile getiren Tamer Kıran, 1 Temmuz Pazartesi günü Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Töreni, 2 Temmuz Salı günü 3. Türkiye Denizcilik Zirvesi, 4 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek Temmuz ayı Meclis toplantısında görüşmek dileğiyle Meclis Üyelerini selamladı.