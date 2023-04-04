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Balık Avı Yasağına Uymayanlara 22 Bin 180 Lira Ceza

Balık Avı Yasağına Uymayanlara 22 Bin 180 Lira Ceza

Kayseri'de baraj göllerinde av yasağını ihlal edenlere 22 bin 180 lira para cezası kesildi.

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Kayseri'de baraj göllerinde av yasağını ihlal edenlere 22 bin 180 lira para cezası kesildi.
Ekipler, baraj göllerinde av yasağını ihlal ettiklerini tespit ettikleri avcılara toplam 22 bin 180 lira para cezası uyguladı, 2 bin metre ağa el koydu. Göllerin üzerine kurulan ve hayalet olarak adlandırılan ağlar da toplanırken, ağlardan kurtarılan balıklar suya bırakıldı.

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Vira Haber

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