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Kaçak Yollarla Balık Avlayan 7 Şüpheliye İdari Ceza

Kaçak Yollarla Balık Avlayan 7 Şüpheliye İdari Ceza

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde kaçak yollarla balık avlayan 7 zanlı, avda kullandıkları malzemelerle suçüstü yakalandı.

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Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde kaçak yollarla balık avlayan 7 zanlı, avda kullandıkları malzemelerle suçüstü yakalandı.

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Gülşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tuzköy Mahallesi mevkisinde Kızılırmak'ta denetim yaptı.

Denetimde, 3 metre boyunda 3 demir tekne, 6 kürek, 3 jeneratör, 3 balıkçı kepçesi, 20 metre uzunluğunda ağ ve farklı türde 650 balık ele geçirildi. Yasak yöntemlerle balık avladıkları tespit edilen 7 zanlıya idari para cezası uygulandı.

Vira Haber

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