Negmar Narlı Feribot’tan Yolculara Sahur ve İftar İkramı

Negmar Grup şirketlerinden deniz taşımacılığının yenilikçi ve rekabetçi markası Narlı Feribot, geleneksel hale getirdiği ramazan ikram uygulamasına devam ediyor. Şirket, bu yıl da ramazan ayı boyunca sahur ve iftar saatlerinde feribotlarını tercih eden yolcularına sahur ve iftar paketleri ikram ediyor.

Eskihisar - Tavşanlı arasında, modern iskeleleri, son teknoloji feribotları, 130’un üzerinde uzman çalışan kadrosu ile 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren Negmar Narlı Feribot, sahur ve iftar saatinde yolda olan yolcularına sahur ve iftar paketleri ikram ediyor. Şirket, her iki limandan da geçiş yapan yolcularına, Ramazan ayı boyunca sahur ve iftar paketleri vermeye devam edecek.

İzmit Körfez geçişinde maliyet avantajı sunan Narlı Feribot, yolcularının sahur ve iftar saatinde yemek molası vermesini sağlarken, yolculuklarına denizden devam ederek zamandan tasarruf etmelerini sağlıyor.

Narlı Feribot, yolculara feribotların klimalı ve konforlu salonlarında, zengin yiyecek ve içecek menüsüne sahip kafe, internet, telefon şarj ve masaj koltukları gibi hizmetlerden yararlanma imkanı da sunuyor.

Vira Haber