Karadeniz Lifeship Rauf Bey Gemisi İskenderun Limanı’nda

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada:

Deprem bölgesindeki ihtiyaçların giderilmesinde büyük katkı sağlayacak, 2 bin kişiye kadar yatak kapasitesi bulunan "Karadeniz Lifeship Rauf Bey" yaşam destek gemisi İskenderun Limanı'na emniyetli bir şekilde yanaştırıldı.'' ifadelerini kullandı.

Vira Haber