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Karadeniz Lifeship Rauf Bey Gemisi İskenderun Limanı’nda

Karadeniz Lifeship Rauf Bey Gemisi İskenderun Limanı’nda

"Karadeniz Lifeship Rauf Bey" yaşam destek gemisi İskenderun Limanı'na emniyetli bir şekilde yanaştırıldı.

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Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada:

Deprem bölgesindeki ihtiyaçların giderilmesinde büyük katkı sağlayacak, 2 bin kişiye kadar yatak kapasitesi bulunan "Karadeniz Lifeship Rauf Bey" yaşam destek gemisi İskenderun Limanı'na emniyetli bir şekilde yanaştırıldı.'' ifadelerini kullandı.

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Vira Haber

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