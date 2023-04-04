Karadeniz Lifeship Rauf Bey Gemisi İskenderun Limanı’nda
"Karadeniz Lifeship Rauf Bey" yaşam destek gemisi İskenderun Limanı'na emniyetli bir şekilde yanaştırıldı.
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Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada:
Deprem bölgesindeki ihtiyaçların giderilmesinde büyük katkı sağlayacak, 2 bin kişiye kadar yatak kapasitesi bulunan "Karadeniz Lifeship Rauf Bey" yaşam destek gemisi İskenderun Limanı'na emniyetli bir şekilde yanaştırıldı.'' ifadelerini kullandı.
Vira Haber
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Etiketler : Karadeniz Lifeship Rauf Bey Gemisi, İskenderun Limanı
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