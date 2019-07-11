Balık çiftlikleri için mücadeleye başladılar

Didim’de yapılması düşünülen balık çiftlikleri ile Su Ürünleri OSB’ye yönelik tepkiler gün geçtikçe artıyor. Balık çiftliklerinin kurulması durumunda en fazla etkileyeceği bölge olan Mavişehir’de muhtarlık ve Didim Turizm Derneği öncülüğünde bir toplantı düzenlendi. Amfi tiyatroda düzenlenen toplantı öncesinde imza kampanyası gerçekleştirildi.

Toplantıya Didim Ticaret Odası Başkanı Hilmi Erbaş, Didim Turizm Derneği Başkanı Mustafa Şentürk, Mavişehir Mahalle Muhtarı Ramazan Ökmen, çevre dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bazı mahalle sakinleri katıldı.

“YAĞ TABAKALARI OLUŞMAYA BAŞLADI”

Didim Turizm Derneği Başkanı Mustafa Şentürk, 30 yıldır Didim’de yaşadığını ve denizlerdeki kirliliğin giderek arttığını belirterek, yeni yapılacak balık çiftlikleriyle bu kirliliğin daha da yoğunlaşacağını ifade etti.

Mavişehir Mahalle Muhtarı Ramazan Ökmen ise Mavişehir bölgesinde denizdeki kirliliğin giderek arttığını ve yağ tabakalarının oluşmaya başladığını vurgulayıp konuyu ilgili mercilere iletmeye gayret ettiğini dile getirdi.

Toplantıya katılan diğer sivil toplum örgütü başkan ve temsilcileri ise balık çiftliklerine neden karşı oldukları konusunda açıklama yaparak Didimlilerin birlikte mücadelesi ile bunun önüne geçilebileceğini anlattı.

“BİZİM DÖNEMİMİZDE BU OLMAZ”

Toplantıda son sözü alan Didim Ticaret Odası Başkanı Hilmi Erbaş, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ve ticari firmalarla toplantı yapıldığını, yatırımın düşünüldüğü alanda ÇED raporu hazırlanması noktasındaki çalışmaya imza verdiklerini kaydetti. Erbaş, oda olarak en başından itibaren bu yatırıma karşı olduklarını açıkladı. Süreçle ilgili yaptıkları ziyaretlere de değinen Erbaş, konuyu Turizm Bakanına ilettiklerini ve bakanın da aynı fikirde olduğunu paylaştı.

Erbaş, Didim Ticaret Odası olmadan OSB’nin kurulmasının yasal anlamda olamayacağını aktararak, “OSB’de bulunmayız, bizim dönemimizde de bu olmaz. Biz toplantılarda düşüncelerimizi dile getirdik. Didim Platformu’nda da dile getirdik” dedi.

Vira Haber