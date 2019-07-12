İran gemisinin kaptanları tutuklandı

İngiltere’nin kontrolündeki Cebelitarık sularında el konulan Grace 1 adlı İran ticari petrol gemisinin kaptanı ve ikinci kaptanının tutuklandığı açıklandı.

Açıklama ABD'nin ve İngiltere’nin Hürmüz Boğazı’nda bir İngiliz ticari gemisine İran’ın el koyma girişiminde bulunduğu iddialarının ardından geldi. Tahran bu iddiayı yalanlamıştı.

Cebelitarık polis yetkilisince yapılan açıklamada 4 Temmuz’da İran’dan Suriye’ye petrol taşıyarak AB yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle İngiliz donanması tarafından el konulan gemide yapılan “uzun arama ve araştırmaların” ardından geminin iki kaptanının tutuklandığı belirtildi.

Polis yetkilisi geminin soruşturma süresince alıkonulmaya devam edeceğini söyledi.

İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, gemiye el konulmasının ABD'nin İngiltere'den talebi olduğunu açıklamıştı.

İngiltere hükümeti tankerin Suriye’ye iki milyon varil ham petrol taşıdığına inanıldığı açıklamasında bulunmuştu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani İngiltere’nin İran gemisine el koymasını “çok ucuz ve hatalı” olarak niteleyerek “İngiltere bu hamlenin sonuçlarıyla yüzleşecek” demişti. Gemiye el konulmasını korsanlık olarak nitelendiren Tahran, İngiltere’nin Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı’na çağırmıştı.

Vira Haber