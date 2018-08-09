Balık çiftlikleri mücadelesinde ikinci iptal

Ayvalık Tabiat Derneği Sahilkent Mahallesi Engürü Sitesi önünde kurulan iki balık çiftliği hakkında daha önce verilen “ÇED Gerekli Değildir” kararının iptali için Balıkesir İdare Mahkemesi’ne açtığı dava sonuçlandı.

Balıkesir İdare Mahkemesi, Ayvalık sahilinde kurulmak istenen balık çiftlikleri için Balıkesir Valiliği’nin verdiği “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir” kararını hukuka aykırı bularak 22 Şubat 2017’de iptal etti. Balıkesir İdare Mahkemesi iptal kararını şöyle gerekçelendirdi:

“Farklı kişiler tarafından hazırlanan 500 ton/yıl kapasiteli dava konusu kültür balıkçılığı projeleri hakkında, tesislerin birbirine olan mesafesinin 893,48 metre olduğu hususunun bilirkişi raporu ile tespit edilmesi karşısında, tesislerin çevresel etkileri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, yılda 1.000 ton kapasiteye ulaştığı görülen söz konusu projelerin, EK-I Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesi kapsamında “Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu” hazırlanarak işlem yapılması gerekmektedir."

Ancak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından dosya temyiz edildi. Danıştay 14. Daire Başkanlığı Balıkesir İdare Mahkemesince verilen iptal kararını usul yönünden bozdu. Kararın gerekçesinde, Balıkesir Valiliğince verilen “ÇED Gerekli Değildir” kararlarının her biri için ayrı dilekçelerle dava açılması gerektiği ifade edildi.

Dava dava üstüne

Çevre Bakanlığı tarafından Hassas Alan olarak nitelendirilen Edremit Körfezinde, Ayvalık Adaları Tabiat Parkının etki alanında yer alan balık çiftliklerinin yaratacağı ekolojik tahribatı önlemek amacıyla Ayvalık Tabiat Derneği tarafından ayrı ayrı dilekçeler verilerek 25 Nisan 2018 tarihinde iki yeni dava açıldı.

Balıkesir İdare Mahkemesi her iki dosya üzerinde yaptığı inceleme sonucu, “ÇED Gerekli Değildir “ kararlarını ikinci kez iptal etti. İdare Mahkemesi’nin iptal gerekçesinde, “Bütün olarak değerlendirildiğinde yılda 1.000 ton kapasiteye ulaştığı görülen söz konusu projelerin Çevresel Etki Değerlendirmesi uygulamasına tabi olduğu sonucuna varılmıştır” denildi.

Vira Haber