Dev Alman enerji şirketi Türkiye’den çekiliyor

Alman EWE Türkiye’den çıkıyor yerine Azeri SOCAR geliyor. Oldenburg merkezli enerji şirketi EWE’nin, şehiriçi doğalgaz dağıtımı yapan Bursagaz ve Kayserigaz’daki hisselerini satmak üzere potansiyel alıcılarla yaptığı görüşmeler büyük ölçüde tamamlandı. Alman devine, Azeri devi SOCAR da talip oldu. Bursagaz, Kayserigaz, EWE Enerji, Enervis ve Millenicom olmak üzere beş iştiraki bulunan şirket, Türkiye’deki varlıklarını satmak üzere yatırımcılarla yaptığı görüşmeleri hemen hemen tamamladı.

Habertürk’ün haberine göre , Alman devine, Azeri devi SOCAR da talip oldu. SOCAR’ın en yakın rakibi son dönemde enerji alanında da yatırımları olan Kolin. Enerji kulislerinde, bu varlıklar için konuşulan tutar, 200-250 milyon doları buluyor.

SOCAR’ın talip olduğu EWE enerji yıllık 2-2.5 milyar metreküplük doğalgaz tedarik hacmi ile Türkiye’nin en büyük özel toptan satış portföyünü yönetiyor. SOCAR’ın, piyasaya göre daha uygun fiyatlı bu gazın önemli bir bölümünü, STAR Rafineri’de kullanmayı planladığı belirtildi.

EWE, Bursagaz ve Kayserigaz'da yüzde 80 oranında hisseye sahip. Çalık Enerji'nin, Bursagaz ve Kayserigaz'da yüzde 10 payı bulunuyor. Kalan yüzde 10 hisseler de ilgili belediyelere ait.

Vira Haber