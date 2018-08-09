Liberya 'QR CODE' uygulamasına geçti

Liberya, elektronik sertifikalarda QR Kod teknolojisini kullanmaya başladıklarını açıkladı.

Liberya son teknolojik özellikleri kullanarak web tabanlı arayüz sistemi WayPoint’le önemli gelişmeler kaydetti. Bu sistem ile elektronik sertifikalarda QR Code uygulamasına geçilecek ve bu sertifikaların doğrulanması QR Code teknolojisiyle hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilecek.

2016 yılında kurulan WayPoint Liberya bayraklı gemilerin sahiplerine ve operatörlerine filo ayrıntılarına gerçek zamanlı, kullanıcı dostu ve güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla kuruldu.

Liberya belge doğrulama sürecine QR Code teknolojisini 7 Ağustos’ta dahil etti. Bu teknolojiyle taraflar QR matris barkodunu cep telefonlarındaki uygulamayla hızlıca kontrol edebilecek. QR Code ile belge bilgisayarda görüntülenebilir ve istenirse çıktısı alınabilir.

Liberian International Ship & Corporate Registry’nin CEO’su olan Scott Bergeron, ‘2009 yılında elektronik sertifikaların yaygın olarak kullanımını sağlayan ilk devlet Liberya’ydı. Teknoloji geliştikçe güvenli doğrulama özelliklerinin siber saldırılara karşı bile sağlam olması ihtiyacı artıyor. Bu son yenilikle beraber Liberya dünyanın en teknolojik özelliklerine sahip ürününü daha da güçlendirdi’ diye konuştu.

Liberian Registry, dünyanın en teknolojik denizcilik yönetimine sahip olup, gemi ve mürettebat için en yüksek güvenlik standartlarını sağlarken, gemi sahiplerine ise yenilikçi hizmet sunuyor.

Vira Haber