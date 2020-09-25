Balık Ölümleriyle Dikkat Çeken Göle Müdahale Edildi

Kocagöl’deki kirliliğin giderilmesi için çalışmalar yapan Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği(EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, “ Kocagöl’ün denizle bağlantısını sağlayan kanalın kapalı olması ve güneyindeki kanallardan gelen pis sular nedeniyle gölde oluşan kirlilik yüzünden balık ölümleri olmuştu. Kanal dün açılmış ve gölde yükselen sular denize boşalmıştı. Bugün de deniz suları kanala girerek dibi görünmeyen kanalı serpmeyle balık tutacak kadar berrak hale getirmiştir. Ancak göl suları ile deniz sularının buluştuğu noktada, göldeki kirliliğin boyutları net olarak görülebilmektedir “ dedi.

Tüm kurumları göreve çağıran EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, “ Kanalda şu an görülen berraklığın, aynı şekilde göl içinde de olabilmesi için, kirletici unsurların tespit edilerek durdurulması gerekmektedir. Yağmur suyu kanallarına kim pis ve kirli sularını boşaltıyorsa, bunun sorumlularına gerekli en ağır çevre cezaları uygulanmalı ve göl rahatlatılmalıdır. Yağmur suyu kanallarından gelen kirlilik aynı şekilde devam ettiği müddetçe, sadece göldeki canlılar değil, denizden yararlanan insanların da sağlığı tehdit altında olacaktır. Kocagöl’ün kurtulması tüm kurumların işbirliği yaparak gerekli yaptırımları uygulamasına bağlıdır" diye konuştu.