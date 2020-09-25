Japonya'nın Dev Gemi İnşa Şirketlerinden Erteleme Kararı

Japon gemi inşa sektörünün öncüleri Imabari Shipbuilding ve Japan Marine United, mart ayında, Nihon Tersanesi'nin kurulduğunu ve ortak girişimin 1 Ekim'de başlamasını planladığını duyurmuştu

Dev şirketler uluslararası rekabet otoritelerinden birleşme ile ilgili onay beklerken yeni kuruluşun lansmanını 1 Kasım'a erteledi.

Şu anda komşu ülke olan Güney Kore'deki iki büyük gemi inşa tersanesi arasındaki birleşme de uluslarararı düzenleyiciler tarafından bekletiliyor. Hyundai Heavy Industries’in (HHI) Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) ile planlanan birleşmesi, Avrupa anti-tröst otoriteleri tarafından genişletilmiş bir incelemeyle karşı karşıya kaldı. Reuters, HHI ile DÖYE'nin birleşme konusundaki endişeleri gidermek için AB ile tavizleri tartıştığını bildirdi.

Doğu Asya gemi inşa haritası, süper tersane gruplarının ortaya çıkmasıyla son 18 ayda kökten değişti. Nitekim Çin'de de, 20 yıl aradan sonra, ülkenin devlet tarafından işletilen iki gemi inşa grubu olan CSIC ve CSSC birleşmişti.