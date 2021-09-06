Balık sezonu sıkı denetimle başladı

Av yasağının 1 Eylülde sona ermesi ile birlikte yakalanan balıklar Bursa Hikmet Şahin Kent Hali’ndeki Su Ürünleri Haline gelmeye başladı. Kent halinin işletimini yapan Tarım Peyzaj A.Ş. ekipleri, bir taraftan balıkçıların avlanma kurallarına uymalarını sağlamak, diğer taraftan da halk sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak maksadıyla denetimlere başladı. Su Ürünleri Hali’ne balık getiren tüm araçlar tek tek durdurulup, kontrol ediliyor. Sağlıklı beslenmede değerli bir gıda kaynağı olan balık ve diğer su ürünlerinin sağlığa uygun, kaliteli, ekonomik olarak tüketiciye ulaşmasını sağlamak, balık stoklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması maksadıyla yapılan denetimlerde su ürünlerinin tazeliği, boy ve ağırlıkları, hijyen kurallarına uygun taşınıp, taşınmadığı inceleniyor.

Tarım Peyzaj A.Ş. tarafından 2014 yılından bu yana işletilen Su Ürünleri Hali’nde 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa aykırı olarak avlanan ürünlere el konuluyor. Yapılan denetimlerde avlanması yasak olan 200 kilo ağırlığında 1 adet mavi yüzgeçli orkinos balığı ele geçirildi. El konulan balık Büyükşehir Belediyesi Huzurevine gönderilirken, 2015 yılından bu yana yapılan denetimlerde el konulan balık miktarı 55 bin 260 kiloya ulaştı.

Vira Haber