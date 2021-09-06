İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) bazı seferlerini olumsuz hava şartları nedeniyle iptal etti.

Kurumların internet sitelerinde yer açıklamalara göre iptal edilen seferler şöyle;

İDO:

07.00 Yenikapı-Bandırma

07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

08.30 Bostancı-Yenikapı-Marmara-Avşa

12.00 Bostancı-Yenikapı-Bandırma

16.00 Avşa-Marmara-Yenikapı-Bostancı

19.00 Bandırma-Yenikapı seferleri

BUDO:

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

11.00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi.

Vira Haber