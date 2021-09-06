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İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

İDO'nun saat 12.00, 16.00 ve 19.00'da yapacağı bazı seferler ile BUDO'nun saat 10.00 ve 11.00'da yapacağı bazı seferler iptal edildi.

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Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) bazı seferlerini olumsuz hava şartları nedeniyle iptal etti. 

Kurumların internet sitelerinde yer açıklamalara göre iptal edilen seferler şöyle; 

İDO: 
07.00 Yenikapı-Bandırma 
07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı 
08.30 Bostancı-Yenikapı-Marmara-Avşa 
12.00 Bostancı-Yenikapı-Bandırma 
16.00 Avşa-Marmara-Yenikapı-Bostancı 
19.00 Bandırma-Yenikapı seferleri  

BUDO: 
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi 
08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi 
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi 
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi 
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi 
11.00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi. 

Vira Haber

 

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