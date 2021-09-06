İDO ve BUDO'da sefer iptalleri
İDO'nun saat 12.00, 16.00 ve 19.00'da yapacağı bazı seferler ile BUDO'nun saat 10.00 ve 11.00'da yapacağı bazı seferler iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) bazı seferlerini olumsuz hava şartları nedeniyle iptal etti.
Kurumların internet sitelerinde yer açıklamalara göre iptal edilen seferler şöyle;
İDO:
07.00 Yenikapı-Bandırma
07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
08.30 Bostancı-Yenikapı-Marmara-Avşa
12.00 Bostancı-Yenikapı-Bandırma
16.00 Avşa-Marmara-Yenikapı-Bostancı
19.00 Bandırma-Yenikapı seferleri
BUDO:
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
11.00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi.
Vira Haber
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.