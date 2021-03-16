1 Eylül’de başlayan balık av sezonu 15 Nisan’da sona eriyor. Bu tarihten itibaren Marmara ve Karadeniz’de profesyonel tekneler ile balık avlanamayacak. Çiftlik balıkları tüketilebilecek. Balık av sezonunun bitmesine yaklaşık 1 ay kala balık tezgahlarında bolluk yaşanıyor. Koronavirüs salgını döneminde içerdiği besin değerleri açısından yoğun ilgi gören balıklar av yasağı öncesi de talep ediliyor. Balık çeşitliliğinin bol olması balık tezgahlarını süslerken balıkçılar ise balık tüketiminin tam zamanı olduğunu söylüyor. Av sezonu bitiminde balık fiyatlarının artacağını da dile getiren balıkçılar bolluk varken vatandaşları balık tezgahlarına davet ediyor.

Vira Haber