Rekabet Kurulu’ndan Konteyner Taşımacılarına Ceza

Rekabet Kurulu'nun İzmir merkez ve çevre ilçelerinde yer alan limanlara karayoluyla konteyner taşımacılığı yapan firmalara yönelik 2018 yılından bu yana yürüttüğü soruşturma sonuçlandı. Buna göre; Arkas ve Ege Ekspres dışında listede yer alan diğer 72 firma, ortak hareket ederek taşıma fiyatlarını regüle ettikleri gerekçesiyle idari para cezasına çarptırıldı. Kurul, 72 teşebbüse toplamda 6 milyon 131 bin 584 lira idari para ceza verilmesini kararlaştırdı

Rekabet Kurulu, Eylül 2018’de Ege Konteyner Nakliyecileri Derneği ve üyelerinin fiyat tespiti yapmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak soruşturma başlatmıştı. Eylül 2019’da 65 şirket daha aynı soruşturma soruşturma kapsamına alınmıştı. Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde dün yayımladığı duyuruya göre, İzmir merkez ve çevre ilçelerindeki limanlara kara yoluyla konteyner taşımacılığı yapan 74 teşebbüs hakkında, fiyat tespiti yapmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma sonuçlandı. Toplanan bilgi ve belgeler ile soruşturma raporunu değerlendiren kurul, fiyat tespiti ve müşteri paylaşımı yapmak suretiyle söz konusu kanunu ihlal ettikleri gerekçesiyle teşebbüslerden 72'sine, 284 lira ile 788 bin 429 lira arasında değişen toplam 6 milyon 131 bin 584 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı. Arkas ve Ege Ekspres ise şirkete ise idari para cezası verilmesine yer olmadığına karar verildi.

KAYNAK:DÜNYA GAZETESİ