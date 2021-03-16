IMO'nun 2021 Yılı Teması Belli Oldu

IMO, küresel tedarik zincirinin devamlılığının sağlanmasında kilit çalışan olarak tanımlanan ve COVID-19 salgını nedeniyle zorlu koşullar altında çalışmak zorunda kalan gemi personeli için 2021 yılını etkinlik yılı olarak belirledi.

IMO tarafından ilan edilen 2021 yılı Dünya Denizcilik Teması kapsamında; yıl boyunca gemilerde emniyetli ve güvenli bir çalışma hayatı, gemi personelinin sağlığı, uygun şekilde eğitilmiş ve nitelikli bir iş gücü sağlamanın önemi, dijitalleşme ve otomasyon sonucu ortaya çıkan zorluk ve fırsatların değerlendirilmesi gibi unsurları içeren deniz taşımacılığının insani boyutuna ilişkin konulara odaklanılacağı belirtildi.

2021 yılı temasının ayrıca, deniz taşımacılığının sürdürülebilir bir geleceği olması açısından gemi çalışanlarının üstlendikleri rolü vurgulamak amacıyla, "Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Sürdürülebilir Bir Deniz Taşımacılığı" (Sustainable Shipping for a Sustainable Planet) başlıklı 2020 temasının devamı niteliğinde olduğu ifade edildi.

Vira Haber